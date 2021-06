Ferrari-Pilot Charles Leclerc holt zum 2. Mal in Folge die Pole Position.

Kimi Räikkönen bleibt im Alfa Romeo im Q2 hängen. Teamkollege Antonio Giovinazzi crashte bereits in der 1. Qualifying-Session.

Das Rennen findet am Sonntag ab 14 Uhr Schweizer Zeit statt. SRF überträgt ab 13:50 Uhr.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet von der Pole Position in den Grossen Preis von Aserbaidschan am Sonntag. Der Monegasse setzte sich im Qualifying in Baku vor Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull) durch.

Sainz und Tsunoda sorgen für vorzeitigen Abbruch

«Eigentlich war es keine gute Runde», sagte Leclerc, der davon profitierte, dass Unfälle von AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda und seines Teamkollegen Carlos Sainz kurz vor dem Ende des Qualifyings für eine rote Flagge und den Abbruch sorgten.

Für Leclerc ist es die 9. Pole Position und die zweite der Saison. Die erste in seiner Heimat Monaco vor zwei Wochen konnte er wegen eines Defekts nicht nutzen. Schon dort hatte der 23-Jährige von einem verfrühten Ende des Qualifyings profitiert, damals durch einen selbst verschuldeten Unfall.

Legende: Wie in Monaco auch in Baku auf der Pole Charles Leclerc. imago images

Hamilton zufrieden

Mercedes hatte in Baku von Anfang an Probleme und kam vor allem in den freien Trainings nicht auf Touren. Darum zeigte sich Hamilton mit dem Resultat zufrieden: «Das ist ein monumentales Ergebnis, gemessen an den Problemen, die wir hier hatten. Unsere Rennpace war besser als die auf einer Runde. Ich hoffe, dass das so bleibt und wir mit den anderen kämpfen können.»

Giovinazzi crasht – 4 Unterbrüche

Die Fahrer von Alfa Romeo konnten einmal mehr nicht vorne mitmischen. Antonio Giovinazzi landete bereits bei seinem 1. Versuch einer schnellen Runde in den Leitplanken und blieb ohne gültige Zeit. Der Italiener wird damit am Ende des Klassements geführt. Kimi Räikkönen schaffte es immerhin in die 2. Session. Der Finne wird das Rennen von Startplatz 14 aus in Angriff nehmen.

Das Qualifying wurde ohnehin zur Geduldsprobe. Gleich viermal musste der Betrieb wegen eines Unfalls unterbrochen werden.