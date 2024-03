Legende: Schnell unterwegs Charles Leclerc im Ferrari. imago images/Nordphoto

Ferrari durfte sich in den Freitags-Trainings in Melbourne über die schnellste Zeit des Tages freuen. Charles Leclerc fuhr in 1:17,277 auf Platz 1. Der Monegasse war um 0,381 Sekunden schneller als Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen im Red Bull. Mit Rang 3 von Carlos Sainz, der nur zwei Wochen nach einer Blinddarm-Operation wieder im Ferrari sass, unterstrich der italienische Rennstall seine Ambitionen für das Rennen am Sonntag.

Guanyu Zhou auf Platz 11

Eine ordentliche Leistung zeigten die beiden Sauber-Fahrer. Der Chinese Guanyu Zhou reihte sich mit einem Rückstand von 1,144 Sekunden auf Platz 11 ein. Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas büsste 1,308 Sekunden auf die Bestzeit ein und belegte Rang 14.

Überhaupt nicht auf Touren kam Lewis Hamilton. Der britische Rekordweltmeister handelte sich einen Rückstand von 1,557 Sekunden ein und musste sich mit Position 18 begnügen. «Wir hatten eine der schlechtesten Trainingseinheiten, die ich seit langem erlebt habe», erklärte Hamilton geknickt.