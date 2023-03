Formel 1 in Saudi-Arabien

Nach dem Saisonstart in Bahrain blieb der Formel-1-Tross im arabischen Raum. In Dschidda (KSA) steht am kommenden Wochenende der zweite GP der Saison auf dem Programm.

Mit dem Ausfall von Charles Leclerc und dem 4. Rang von Carlos Sainz blieb Ferrari beim Saisonauftakt hinter den Erwartungen zurück. SRF-Experte Marc Surer glaubt dennoch an den italienischen Rennstall: «Ihr Auto ist auf den Geraden schneller als Red Bull. Auf einigen Strecken werden sie sicher zuschlagen können.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP Saudi-Arabien sehen Sie wie folgt bei SRF: Qualifying: Samstag ab 17:55 Uhr, SRF info

Rennen: Sonntag ab 19:40 Uhr, SRF info

Vor den Rennen in Dschidda beschäftigen Surer und SRF-Kommentator Michael Weinmann ausserdem folgende Fragen (siehe Video oben):