Max Verstappen hat nach dem GP Italien auch das Rennen in Miami für sich entschieden. Der Niederländer war im Red Bull von 3. Position hinter den beiden Ferraris ins Rennen gegangen. Carlos Sainz überholte er bereits beim Start, Charles Leclerc schnappte er sich in der 9. Runde, als er in Kurve 1 die innere Linie fand und dank DRS-Einsatz am Monegassen vorbeizog. Diese Führung liess sich Verstappen auf dem Kurs rund um das Hard Rock Stadium nicht mehr nehmen.

01:06 Video Verstappen schnappt sich Leclerc Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

3. Carlos Sainz (ESP, Ferrari)

In der WM-Wertung machte Verstappen somit 7 Punkte auf Leader Leclerc gut. Er liegt neu 19 Zähler hinter ihm. Rang 3 holte sich Carlos Sainz. Er konnte Sergio Perez (MEX) im zweiten Red Bull trotz einiger vielversprechender Angriffe hinter sich lassen.

Bottas vergibt Top-Platz

Valtteri Bottas lag bis 7 Runden vor Ende auf Top-5-Kurs. Dann unterlief dem Finnen im Alfa Romeo mit den beiden Mercedes im Rücken ein folgenschwerer Fehler. In einer Linkskurve überschoss er und musste Lewis Hamilton und George Russell passieren lassen. Letzterer überholte den 7-fachen Weltmeister und Teamkollegen nach einem erbitterten Duell kurze Zeit später. Für Bottas wiederum resultierte schliesslich Rang 7. Für Guanyu Zhou im anderen Boliden des Hinwiler Teams war das Rennen hingegen bereits nach 6 Runden und einem technischen Defekt beendet.

01:11 Video Bottas' Fehler kostet ihn 2 Ränge Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Die Kollision

Die Fans – darunter unzählbare Prominente wie David Beckham, Serena Williams, Ashton Kutcher oder Tom Brady – sahen ein Rennen mit wenigen Aufregern. Weder wurde der enge Schlussabschnitt des Kurses unter einem Autobahnzubringer zum Problem, noch sorgten befürchtete Regenfälle für Turbulenzen im Fahrerfeld.

Trubel ereignete sich mitunter in der 41. von 57 Runden: Nach einer Kollision mit Pierre Gasly im Alpha Tauri war das Rennen für McLaren-Pilot Lando Norris beendet. Das Safety Car sorgte in der Folge für einen Zusammenzug des Feldes. Am Ausgang des Geschehens in Miami änderte dies im Kampf um den Tagessieg aber nichts. Kurz vor Ende des Rennens räumte der Deutsche Sebastian Vettel noch Landsmann Mick Schumacher ab, womit der Kampf um Punkte für beide gelaufen war.

So geht's weiter

Der Tross reist nun zurück nach Europa. Am 22. Mai steht der GP Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo auf dem Programm.