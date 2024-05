Max Verstappen startet in Miami auch am Sonntag beim GP von zuvorderst. Die Sauber-Piloten hingegen von weit hinten.

Es ist die Krönung eines perfekten Tages: Nur wenige Stunden nach seinem problemlosen Sieg im Sprintrennen von Miami hat Max Verstappen seine Klasse erneut aufblitzen lassen. Der Red-Bull-Pilot war auch beim Qualifying der schnellste und wird den Grossen Preis am Sonntag von der Pole Position aus in Angriff nehmen.

Der Niederländer startet somit zum 38. Mal von ganz vorne in einen GP – und zum 6. Mal im 6. Rennen dieses Jahres. In Miami ist es allerdings eine Premiere für den 26-Jährigen: In den vergangenen beiden Jahren hatte der Niederländer das Rennen jeweils gewonnen, aber nie die Pole Position erobert.

Legende: Läuft Max Verstappen hat in Miami alles im Griff. Getty Images/Mark Thompson

Ferraris folgen auf Verstappen

Verstappen war auf seiner besten Runde in der entscheidenden Phase der Qualifikation 14 Hundertstel schneller als der Monegasse Charles Leclerc. In der zweiten Startreihe werden der Spanier Carlos Sainz im anderen Ferrari und Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez Aufstellung nehmen.

Sauber-Piloten am Ende des Feldes

Das Duo des Teams Sauber hatte auf der Strecke ein weiteres Mal nach der ersten Tranche des Qualifyings Dienstschluss. Der Finne Valtteri Bottas wird zum Grand Prix von Platz 16 losfahren, Zhou Guanyu von Platz 19. Der Chinese, der zum neunten Mal in Folge nach den ersten 18 Minuten scheiterte, war als Letzter geführt worden.

Zhou macht in der Startaufstellung aber eine Position gut, weil Daniel Ricciardo um drei Plätze zurückversetzt wird. Der Australier wird für ein unerlaubtes Überholmanöver im Grossen Preis von China vor zwei Wochen belangt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Vorberichterstattung zum GP Miami am Sonntag ab 21:20 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen. Das Rennen beginnt um 22 Uhr.