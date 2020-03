Trotz weltweiter Absagen von Veranstaltungen soll am Sonntag die Formel-1-Saison in Melbourne starten. Der Weltmeister zeigt sich sehr überrascht darüber.

Legende: Übt harsche Kritik Lewis Hamilton kann nicht verstehen, dass die Formel 1 trotz des Coronavirus nicht pausiert. imago images

Das Coronavirus hat auch die Formel 1 vor ihrem geplanten Saisonauftakt in Australien erfasst. Trotz mehrerer Verdachtsfälle im Fahrerlager in Melbourne sehen die Verantwortlichen die Zeit für Anpassungen noch nicht gekommen. Lewis Hamilton hinterfragte an einer Pressekonferenz diesen Entschied mit äusserst kritischen Worten.

Es scheint, dass die gesamte Welt reagiert, aber die Formel 1 macht weiter.

Der Weltmeister zeigte sich sehr überrascht darüber, dass der GP von Australien durchgeführt wird: «Ich denke, es ist grossartig, dass wir Rennen haben können. Aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen.»

Hamilton betonte, dass es nicht an ihm liege, über eine Absage des Rennens in Melbourne zu entscheiden. Die Gleichgültigkeit der Formel-1-Bosse geht ihm zu weit: «Es scheint, dass die gesamte Welt reagiert. Donald Trump hat die Grenzen zwischen Europa und den USA dichtgemacht. Die NBA hat ihren Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Aber die Formel 1 macht einfach weiter.»