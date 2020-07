Was ist anders bei der Formel 1 in Corona-Zeiten? Wir haben die wichtigsten Infos zum Saisonstart zusammengetragen.

Wie sieht Formel 1 in der Corona-Krise aus?

Masken, Abstandsregeln, Corona-Tests und leere Tribünen sind in Zeiten der Pandemie die Realität im Sport und damit auch in der Formel 1, die dieses Wochenende auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg mit 112 Tagen Verzögerung und so spät wie nie in ihre Saison startet.

Das 78 Seiten starke Hygienekonzept des Automobil-Weltverbandes FIA soll dafür sorgen, dass das Motorsportjahr doch noch einen glimpflichen Verlauf nimmt. Hierzu gilt der Grundsatz: minimales Personal, maximale Isolation.

Die Teams, die jeweils von den anderen Rennställen abgeschottet in unterschiedlichen Hotels leben werden, müssen ihre Mitarbeiterzahl an der Strecke drastisch reduzieren. Der Medientross vor Ort ist auf ein Minimum eingestampft. Streckenposten oder Rettungskräfte hingegen bleiben selbstredend systemrelevant für den Formel-1-Betrieb.

Welche Rennen werden überhaupt noch gefahren?

Der Kalender der neuen Formel-1-Saison bleibt ein vages Werk. In einer ersten Version nach der Anpassung sind 8 Grands Prix mit fixen Terminen vermerkt, doch ob und allenfalls mit welchen Rennen das Programm erweitert wird, steht noch nicht fest.

In Spielberg und in Silverstone wird als Novum in der 70-jährigen Geschichte der Formel 1 an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf der gleichen Strecke gefahren.

Live-Hinweis Das Qualifying zum diesjährigen Formel-1-Auftakt (Samstag 4.7. ab 14:25 Uhr) und das Rennen im österreichischen Spielberg (Sonntag 5.7. ab 13:25 Uhr) können Sie bei SRF zwei und in der Sport App live mitverfolgen.

Geht es nach dem Willen der Veranstalter, soll die am Sonntag beginnende Weltmeisterschaft im Minimum 15 Grands Prix umfassen. Mögliche Destinationen sind Mugello, Imola und Hockenheim. Auch einen Abstecher in den arabischen Raum nach Bahrain und nach Abu Dhabi soll es geben. Als weitere Kandidaten gelten Vietnam, Aserbaidschan, Brasilien und China.

WM-Kalender 2020: Der aktuelle Stand Datum Grand Prix Ort Strecke 5. Juli Österreich Spielberg Red Bull Ring 12. Juli Steiermark Spielberg Red Bull Ring 19. Juli Ungarn Mogyorod Hungaroring 2. August Grossbritannien Silverstone Silverstone Circuit 9. August Silverstone Silverstone Silverstone Circuit 16. August Spanien Montmeló Circuit de Barcelona-Catalunya 30. August Belgien Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps 6. Sept. Italien Monza Autodromo Nazionale di Monza

Welche Fahrer und Teams sind am Start?

Bild 1 / 20 Legende: Lewis Hamilton, Mercedes (GBR, 35) Der amtierende Formel-1-Weltmeister geht als Topfavorit in die neue Saison und könnte mit dem 7. WM-Titel die magische Rekordmarke von Michael Schumacher egalisieren. Keystone Bild 2 / 20 Legende: Valtteri Bottas, Mercedes (FIN, 30) Der Teamkollege von Lewis Hamilton startet bereits in seine vierte Saison für Mercedes. imago images Bild 3 / 20 Legende: Sebastian Vettel, Ferrari (GER, 32) Wird Vettel in seiner letzten Saison mit Ferrari doch noch Weltmeister? Seine bisherigen vier WM-Titel holte der Deutsche mit Red Bull Racing. imago images Bild 4 / 20 Legende: Charles Leclerc, Ferrari (MON, 22) Der Monegasse gilt als grosse Zukunftshoffnung von Ferrari. imago images Bild 5 / 20 Legende: Alexander Albon, Red Bull (THA, 24) Der britisch-thailändische Fahrer wechselte 2019 während der Saison zum Red-Bull-Team und visiert nun seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 an. imago images Bild 6 / 20 Legende: Max Verstappen, Red Bull (NED, 22) Der Niederländer gilt als grösstes Talent der Formel 1 und geht trotz seines jungen Alters bereits in seine 6. Saison in der Königsklasse des Motorsports. imago images Bild 7 / 20 Legende: Lando Norris, McLaren (GBR, 20) Der Kart-Weltmeister von 2014 will in seiner zweiten Formel-1-Saison noch konstanter gute Leistungen liefern als im Vorjahr. imago images Bild 8 / 20 Legende: Carlos Sainz junior, McLaren (ESP, 25) Der Sohn des früheren Rallye-Weltmeisters Carlos Sainz soll McLaren wieder an die Spitze führen. imago images Bild 9 / 20 Legende: Daniel Ricciardo, Renault (AUS, 31) Der Australier startet in seine zehnte Saison in der Formel 1. imago images Bild 10 / 20 Legende: Esteban Ocon, Renault (FRA, 23) Der junge Franzose kehrt nach einem Jahr Wettkampfpause in den Formel-1-Zirkus zurück. imago images Bild 11 / 20 Legende: Pierre Gasly, AlphaTauri Honda (FRA, 24) Der Franzose fährt beim umbenannten Nachwuchsteam von Red Bull um Punkte im Ranking. imago images Bild 12 / 20 Legende: Daniil Kwjat, AlphaTauri Honda (RUS, 26) Der zweite Fahrer im Cockpit des Red-Bull-Juniorenteams geht in seine siebte Formel-1-Saison. imago images Bild 13 / 20 Legende: Sergio Perez, Racing Point (MEX, 30) Der Mexikaner ist einer der Routiniers im Formel-1-Zirkus: In Melbourne startet Perez bereits in seine 10. Saison in der Königsklasse des Motorsports. imago images Bild 14 / 20 Legende: Lance Stroll, Racing Point (CAN, 21) Der Kanadier steht bei Racing Point im Schatten seines Teamkollegen Perez. imago images Bild 15 / 20 Legende: Kimi Räikkönen, Alfa Romeo (FIN, 40) Der Wahlschweizer hat noch nicht genug von der grossen Bühne: Räikkönen ist seit 2001 in der Formel 1 mit dabei. imago images Bild 16 / 20 Legende: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (ITA, 26) Der Italiener startet auch 2020 wieder für Alfa Romeo. imago images Bild 17 / 20 Legende: Romain Grosjean, Haas (FRA, 34) Der gebürtige Genfer fährt seit 2014 für das US-Team Haas in der Formel 1. imago images Bild 18 / 20 Legende: Kevin Magnussen, Haas (DEN, 27) Der Sohn des ehemaligen Rennfahrers Jan Magnussen holte 2019 bloss 20 WM-Punkte und will sich nun neu beweisen. imago images Bild 19 / 20 Legende: George Russell, Williams (GBR, 22) Der junge Brite gilt als Supertalent und startet 2020 in seine zweite Saison für Williams. imago images Bild 20 / 20 Legende: Nicholas Latifi, Williams (CAN, 25) Der Kanadier ist 2020 der einzige Neuling im Formel-1-Zirkus. imago images

Welche Regeländerungen sind zu beachten?