Die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc teilen sich in den ersten Trainings in Melbourne die Bestzeiten.

Legende: Fuhr am Freitag die Tagesbestzeit Charles Leclerc im Ferrari. IMAGO / AAP

Die in den beiden einstündigen Trainings gewonnenen Eindrücke bestätigten die aktuelle Hierarchie in der Formel 1. Carlos Sainz stellte in Melbourne in der ersten, Charles Leclerc in der zweiten Einheit die Bestzeit auf.

Neben Ferrari machte auch Red Bull auf dem an mehreren Stellen umgebauten Rundkurs im Albert Park einen starken Eindruck. Weltmeister Max Verstappen klassierte sich als 4. und 2., Sergio Perez als 3. und 5. WM-Leader Leclerc war mit seiner Tagesbestzeit in der zweiten Übungsstunde gut 2 Zehntel schneller als Verstappen. Im ersten Training war der Monegasse hinter seinem Teamkollegen Sainz 2. geworden.

Mercedes (noch) nicht auf der Höhe

Lewis Hamilton liess noch keinen grossen Leistungssprung des Teams Mercedes im Vergleich zu den ersten zwei Grands Prix erkennen. Der Engländer wurde 7. und 13.

Valtteri Bottas, der als damaliger Mercedes-Fahrer vor 3 Jahren das bisher letzte Rennen in Melbourne gewonnen hatte, wurde 10. und 7., der Chinese Zhou Guanyu im 2. Auto des Teams Alfa Romeo zweimal 15.