Mercedes fährt der Konkurrenz in den Trainings in Bahrain davon. Weltmeister Max Verstappen beklagt technische Probleme.

Legende: Scheint bereit zu sein für den Saisonauftakt Lewis Hamilton im Mercedes. IMAGO / Motorsport Images

Lewis Hamilton ist am Donnerstag im zweiten Training in Bahrain die schnellste Runde gefahren. Direkt hinter dem Rekordweltmeister von Mercedes klassierte sich Teamkollege George Russell. Das Duo bestätigte in der Wüste von Sakhir damit den starken Eindruck des neuen Autos aus den Testfahrten in der Vorwoche.

Fluchender Verstappen

Titelverteidiger Max Verstappen strauchelte mit dem neuen Red Bull. Der Niederländer musste sich zumindest im Kampf um die Bestzeit auf einer Runde klar geschlagen geben. Wie im ersten Training kam der dreifache Champion wieder nicht über Platz 6 hinaus. Verstappen schimpfte wiederholt über Probleme bei den Schaltvorgängen, sein Teamkollege Sergio Perez wurde nur 10.

Nicht wie erhofft auf Touren kamen die Sauber-Piloten. Valtteri Bottas war auf seiner schnellsten Runde über eineinhalb Sekunden langsamer als Hamilton und belegte Position 17. Guanyu Zhou bewegte sich in ähnlichen Regionen und beendete den Trainingstag mit 1,674 Sekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit auf dem vorletzten Rang.