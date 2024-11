Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat in beiden Trainings die Nase vorn. Max Verstappen muss derweil noch zulegen, will er am Sonntag Weltmeister werden.

Legende: Fährt in vor der «Sphere» zweimal Bestzeit Lewis Hamilton. Imago Images/UPI Photo

Nach dem GP Brasilien war Mercedes-Pilot Lewis Hamilton noch sehr unzufrieden mit der Pace und Fahrbarkeit seines Boliden in Sao Paulo. Diese Probleme scheint der Rennstall in der Pause bis zum GP Las Vegas in den Griff bekommen zu haben.

Jedenfalls waren beide Mercedes in den Trainings vorne anzutreffen. Hamilton stellte in beiden Sessions die Bestzeit auf, George Russell fuhr beide Male eine Top-3-Zeit. Auch Lando Norris im McLaren war schnell unterwegs und lag einmal an 3. und einmal an 2. Stelle im Klassement.

Derweil lief es Max Verstappen, der am Sonntag vorzeitig Weltmeister werden kann, noch nicht rund. Seine mit den Medium-Reifen aufgestellte Zeit im 2. Training reichte nur für den 17. Platz.

Bottas lässt Sauber hoffen

Im 1. Training noch weit zurück, macht die Leistung von Valtteri Bottas im 2. Training Mut für das Qualifying am Samstag. Der Finne, wie Teamkollege Guanyu Zhou (CHN) in dieser Saison noch punktelos, stellte die 11.-beste Zeit auf und lag nur rund 2 Hundertstel hinter den Top 10.