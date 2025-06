Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri geben im Training zum GP von Österreich den Ton an.

Freie Trainings in Spielberg

Legende: Fahren weiterhin vorne weg Lando Norris und McLaren. imago images/HochZwei

Der WM-Zweite Lando Norris hat sich im zweiten freien Training beim GP von Österreich die Bestzeit gesichert. Der britische McLaren-Pilot, der im Auftakttraining seinen Boliden noch Nachwuchspilot Alex Dunne überlassen hatte, verwies in 1:04,580 Minuten auf dem Red Bull Ring seinen Teamkollegen Oscar Piastri auf den zweiten Platz. Der australische WM-Spitzenreiter war 0,157 Sekunden langsamer.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Grossen Preis von Österreich in Spielberg sehen Sie wie folgt live bei SRF: Qualifying am Samstag, 28.06.: ab 15:55 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App

ab 15:55 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App Rennen am Sonntag, 29.06.: ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App

Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden schloss im Red Bull die einstündige Einheit als Dritter ab (+0,318 Sekunden). Auf Platz vier überraschte Lance Stroll im Aston Martin. Mercedes-Pilot George Russell, der das letzte Rennen in Kanada gewinnen konnte und in der ersten Session noch die Bestzeit aufgestellt hatte, kam am frühen Abend nicht über Rang sechs hinaus.

Bortoleto vor Hülkenberg

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg, der in Spielberg zum dritten Mal in Folge in die Punkte fahren kann, musste sich mit Platz 19 deutlich geschlagen geben. Deutlich besser lief es Teamkollege Gabriel Bortoleto, der die Session auf Rang acht beendete.

