Ruanda führt Gespräche mit den Verantwortlichen der Formel 1, um in den kommenden Jahren einen Grand Prix auszurichten.

Gespräche über GP in Ruanda

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Dreht er bald in Ruanda seine Runden? Max Verstappen beim GP von Belgien in Spa. imago images/ABACAPRESS

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP bestätigte die Formel 1, dass Verhandlungen mit Ruanda im Gang seien, um den F1-Zirkus wieder auf den afrikanischen Kontinent zu bringen. Letztmals fand mit dem Grossen Preis von Südafrika 1993 vor über 30 Jahren ein Rennen in Afrika statt.

«Sie haben ein gutes Projekt über eine permanente Rennstrecke vorgelegt und wir haben einen Termin vereinbart, um mit ihnen Ende September darüber zu sprechen», sagte der italienische Formel-1-Chef Stefano Domenicali der Website motorsport.com.

Die Gespräche zwischen dem zentralafrikanischen Staat und der Formel 1 wurden im Rahmen des Grossen Preis der Niederlande bekannt, der am kommenden Wochenende stattfindet. Sollte eine Einigung zustande kommen, dürfte Ruanda in den nächsten Jahren in den Kalender aufgenommen werden.