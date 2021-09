Max Verstappen wird den ersten GP in seinem Heimatland seit 36 Jahren am Sonntag aus der Pole Position in Angriff nehmen. Der Niederländer entschied das Duell in Zandvoort gegen Lewis Hamilton im Mercedes mit 38 Tausendsteln Vorsprung für sich. In der zweiten Reihe werden Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Pierre Gasly im Alpha Tauri Aufstellung nehmen.

Verstappen sicherte sich zum siebten Mal in diesem Jahr den besten Startplatz – und zum zehnten Mal insgesamt. Gewinnt er am Sonntag auch das Rennen, würde er Hamilton auch als Führenden in der WM-Wertung wieder ablösen. Derzeit liegt er als Zweitplatzierter drei Punkte hinter dem Weltmeister zurück.

Giovinazzi mit Exploit

Eine gute Startposition ist in Zandvoort wichtiger als auf den meisten anderen Strecken im Formel-1-Kalender, denn das Überholen ist auf dem Rundkurs an der Nordseeküste eine äusserst schwierige Angelegenheit.

Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo wird auf Startplatz 7 stehen und damit so weit vorne wie seit zwei Jahren kein Fahrer aus dem Hinwiler Rennstall mehr. In der vorletzten Saison war Kimi Räikkönen im Qualifying für den GP von Belgien Sechster geworden. Der Pole Robert Kubica, der den mit dem Coronavirus infizierten Räikkönen ersetzt, wird von Platz 18 zu seinem ersten Formel-1-Rennen seit fast zwei Jahren losfahren.