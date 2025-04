Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. George Russell (GBR/Mercedes)

3. Lando Norris (GBR/McLaren)

Oscar Piastri hat seine Pole Position beim GP von Bahrain optimal ausgenutzt und ist ungefährdet zu seinem zweiten Saisonsieg gefahren. Der Australier behauptete seine Spitzenposition von Beginn an souverän und wurde von seinen Konkurrenten auch kaum ernsthaft unter Druck gesetzt.

Hinter Piastri fuhr George Russell im Mercedes auf den 2. Rang. Nach zwei 3. Plätzen zum Saisonauftakt steht der Brite damit bereits zum dritten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Hinter Russell sorgte Lando Norris für ein weiteres McLaren-Podest.

Der Brite hatte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc erst wenige Runden vor Schluss geschnappt. Mit dem Vorteil der Medium-Reifen gelang ihm das entscheidende Überholmanöver. Der Monegasse klassierte sich letztlich auf Rang 4, dahinter folgte sein Teamkollege Lewis Hamilton.

Im WM-Klassement liegen die beiden McLaren-Fahrer nun an der Spitze, Norris hat einen Vorsprung von 3 Punkten auf Piastri.

Kein Tag für Verstappen

Weltmeister Max Verstappens durchzogenes Wochenende konnte auch am Sonntag nicht mehr gerettet werden. Der Niederländer musste sich mit dem 6. Rang begnügen und büsste damit im WM-Kampf Punkte ein. Yuki Tsunoda holte als 9. seine ersten Red-Bull-Punkte. Ungewohnt für das Team waren auch die nicht optimalen Boxenstopps, bei denen einige Sekunden verloren gingen.

Keine Punkte für Sauber

Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto klassierten sich auf den Rängen 13 und 19 und damit ausserhalb der Punkte. Bereits der Start war dem Sauber-Team misslungen, Hülkenberg fiel direkt einige Plätze zurück. Weil Alpine dank Pierre Gasly (7.) punktete, wächst der Druck auf Sauber in der Konstrukteurswertung.

So geht es weiter

Am nächsten Wochenende gibt es zum dritten Mal in Folge Formel-1-Action zu sehen. Als nächstes steht der GP von Saudi-Arabien an. Das Qualifying am Samstag (19:00 Uhr) sowie das Rennen vom Sonntag (19:00 Uhr) können Sie live bei SRF verfolgen.

Resultate