Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Bittere Nachricht für George Russell: Der Mercedes-Pilot hat seinen überraschenden Sieg beim Grossen Preis von Belgien aufgrund eines Regelverstosses nachträglich verloren. Wie die Rennkommissare am Sonntagabend mitteilten, unterschritt sein Bolide das vorgeschriebene Mindestgewicht von 798 kg. Mercedes verliert so den ersten Doppelsieg seit dem Grossen Preis von Brasilien im November 2022.

Somit verkommt das strategische Meisterstück von Mercedes zur Farce. Russell, der im Rennen lange hinter den Podesträngen gefahren war, wechselte spontan auf eine Einstopp-Strategie. Der Brite wechselte in der 11. von 44 Runden auf die harten Reifen – und fuhr mit diesen bis zum Rennende an der Spitze. Der Jubel über den 3. Sieg der Karriere war gross. Umso grösser dürfte nun die Enttäuschung über die Disqualifikation sein.

Legende: Kann sich doch nicht über den Spa-Sieg freuen George Russell. Imago Images/Beautiful Sports

Den Sieg erbte schliesslich Lewis Hamilton, der vor Russell fast während der ganzen ersten Hälfte des Rennens die Spitzenposition innegehabt hatte. Der Brite, der von Position 3 aus ins Rennen gestartet war, setzte sich dank einem Blitzstart sogleich am zweitplatzierten Sergio Perez (Red Bull) vorbei und machte Jagd auf den Ferrari von Charles Leclerc. Diesen knöpfte sich der 39-Jährige in der 3. Runde vor. Und obwohl er an Russells Hinterrädern über die Ziellinie gefahren war, konnte er seinen 105. Sieg in der Formel 1 bejubeln.

01:29 Video Hamilton überholt dank gutem Start Perez und macht Jagd auf Leclerc Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Neuer Zweiter ist indes Oscar Piastri (McLaren). Der Australier, der vor Wochenfrist seine Siegpremiere in der Formel 1 gefeiert hatte, machte während des Rennens 3 Plätze gut. Charles Leclerc und Ferrari dürfen sich mit Platz drei nun doch noch über einen Platz auf dem Podium freuen.

Verstappen macht 6 Plätze gut

Der Niederländer Max Verstappen, der wegen eines Motorenwechsels trotz Sieg im Qualifying vom 11. Startplatz aus ins Rennen gegangen war, verpasste einen Podestplatz derweil knapp. Nach gutem Start hatte sich der Weltmeister bereits nach der Startrunde auf den 8. Rang verbessert. Dann fand er an Lando Norris (McLaren) aber lange kein Vorbeikommen. Erst nach einem geschickt getimten Boxenstopp setzte sich Verstappen in der 16. Runde doch noch am Briten vorbei.

Auch Teamkollege Sergio Perez sowie Carlos Sainz (ESP) im Ferrari liess der Niederländer dank der Boxenstopp-Strategie hinter sich. Auf den letzten Runden versuchte er verzweifelt, Leclerc den 4. Rang noch abzuknöpfen. Dies gelang jedoch nicht. Verstappen überquerte die Ziellinie als 5. und erbte nach Russells Disqualifikation Rang 4. Mit 78 Punkten Vorsprung bleibt er damit deutlich Leader im Rennen um den WM-Titel.

Sauber enttäuscht erneut

Einmal mehr ohne Punkte blieb das Schweizer Sauber-Team. Valtteri Bottas, von der 14. Position gestartet, beendete das Rennen auf dem 15. Rang. Für Guanyu Zhou war das Rennen derweil bereits nach 7 Runden zu Ende. Der von der 19. Position gestartete Chinese bekundete Motorenprobleme und musste seinen Boliden bereits früh in der Garage parkieren.

So geht es weiter

Die Formel 1 verabschiedet sich nach dem GP von Belgien in die vierwöchige Sommerpause. Die zweite Saisonhälfte, in der noch 10 Rennen absolviert werden, beginnt am 25. August mit dem Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort.