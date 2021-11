GP Brasilien in Sao Paulo

Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

Hartes Duell um den Sieg

Lewis Hamilton zeigt Max Verstappen nach drei Rennen ohne Sieg wieder einmal den Meister. Beim GP in Brasilien fährt der Brite überragend und verweist den derzeitigen WM-Leader auf den zweiten Rang.

Im Ziel hat der Rekordweltmeister rund zehn Sekunden Vorsprung auf seinen Konkurrenten und vermindert somit vor den letzten drei Saisonrennen seinen Rückstand in der WM-Wertung auf 14 Punkte.

Dabei hatte Red Bull eigentlich einen Traumstart erwischt. Bereits nach wenigen Kurven waren sowohl Verstappen als auch Perez an Pole-Mann Bottas vorbeigezogen.

Doch etwas weiter hinten hatte eben auch Hamilton, der wegen diverser Strafen an diesem Wochenende nur vom zehnten Rang ins Rennen gehen konnte, einen Traumstart hingelegt. Der Rekordweltmeister zog an Fahrer um Fahrer vorbei und lag nach nur fünf Runden bereits auf dem dritten Rang.

Dann startete er die Jagd auf die beiden Red Bull an der Spitze. Und Hamilton hatte dank seiner grandiosen Fahrleistung auch Erfolg. In Runde 19 schnappte er sich Perez, in Runde 59 von 71 musste auch Verstappen dran glauben.

Hamilton erhält Geldstrafe Box aufklappen Box zuklappen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat für das unerlaubte Lösen des Sicherheitsgurts auf seiner Ehrenrunde noch eine Strafe in Höhe von 5000 Euro bekommen. Wie die Rennkommissare nach dem GP von Sao Paulo mitteilten, wird eine weitere Geldstrafe von 20'000 Euro bis Ende 2022 ausgesetzt.



Hamilton hatte auf der Ehrenrunde nach seinem Grand-Prix-Erfolg in Brasilien seine Sicherheitsgurte vorzeitig gelöst. Die Formel-1-Piloten müssen aber während des gesamten Wettbewerbs in ihren Wagen ordnungsgemäss gesichert sein.

Ferrari überzeugt

Hinter den beiden Topteams etablierte sich Ferrari wieder klar als Nummer 3. Während Konkurrent McLaren eine schwache Leistung zeigte und nur einen Punkt holte, sammelten Charles Leclerc (5.) und Carlos Sainz (6.) ganze 18 Punkte und distanzieren McLaren in der Konstrukteurswertung um 32,5 Zähler.

Das Alfa-Romeo-Team

Die Boliden des Hinwiler Rennstalls verpassten die Punkte. Kimi Räikkönen, der aus der Boxengasse hatte starten müssen, schaffte es auf den 12. Rang. Teamkollege Antonio Giovinazzi klassierte sich noch etwas weiter hinten auf dem 14. Platz.

So geht es weiter

Die Saison neigt sich dem Ende zu, nur noch drei Rennen stehen auf dem Programm. Bereits am nächsten Wochenende geht es in Katar mit einem Nachtrennen weiter, dort wird auf dem Losail International Circuit erstmals überhaupt ein GP ausgetragen.