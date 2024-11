Max Verstappen gewinnt in Sao Paulo erstmals seit Mitte Juni wieder und baut den Vorsprung in der WM auf 62 Punkte aus.

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Esteban Ocon (FRA/Alpine)

3. Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Max Verstappen erlebte am Sonntag eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wie es sie in der Formel 1 wohl kaum jemals gegeben hat. Im Qualifying am Sonntagmorgen war der Weltmeister unerwartet früh ausgeschieden. Er musste von der 17. Position aus ins Rennen starten. Derweil legte Konkurrent Lando Norris von der Pole Position aus los. Der Grand Prix drohte für Red Bull zum Debakel zu werden – avancierte dann aber zur selten gesehenen Triumphfahrt.

Verstappen machte im Regen von Sao Paulo das Unmögliche möglich. Nach einem furiosen Rennen mit unzähligen Überholmanövern und Glück zum richtigen Zeitpunkt konnte der Niederländer nach zuletzt 10 Grands Prix ohne Sieg wieder einmal so richtig jubeln. Umgekehrt die Gefühlslage bei McLaren, wo Norris mit Platz 6 vorliebnehmen musste und den Rückstand auf Verstappen auf 62 Punkte anwachsen sah.

Legende: Erleichterter Jubel Max Verstappen feiert in Brasilien den ersten GP-Sieg seit Mitte Juni. Reuters/Carla Carniel

Crash stellt Rennen auf den Kopf

Doch beginnen wir von vorne: Verstappen stiess mit einem optimalen Start sogleich auf Rang 11 vor, während Norris seine Führungsposition an George Russell abgeben musste. Der Niederländer machte in der Folge Position um Position gut, nach 11 Runden lag Verstappen schon auf dem 6. Platz. Russell und Norris konnten sich an der Spitze derweil absetzen, der McLaren-Pilot holte sich die Führung nach dem ersten Boxenstopp der beiden Fahrer im immer stärker werdenden Regen in der 30. Runde gar zurück.

01:14 Video Norris verliert Führung am Start – Verstappen macht Boden gut Aus Sport-Clip vom 03.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Besagter Boxenstopp sollte Norris wenig später zum Verhängnis werden. Das Rennen wurde in Runde 33 nach einem Crash von Williams-Pilot Franco Colapinto nämlich unterbrochen. Davon profitierte Verstappen, der zuvor noch nicht an der Box gewesen und dadurch zu diesem Zeitpunkt 2. war. Er konnte sich während dem Unterbruch neue Reifen aufsetzen lassen und das Rennen vor dem viertplatzierten Norris wieder aufnehmen.

01:01 Video Colapintos Crash wirbelt das Rennen durcheinander Aus Sport-Clip vom 03.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Beim 2. Neustart schlägt Verstappen zu

Der rollende Neustart ging ohne grosse Zwischenfälle über die Bühne. Verstappen kam nicht an Leader Esteban Ocon im Alpine vorbei und blieb 2., Norris fiel auf Platz 5 zurück. Der Franzose behauptete die Spitzenposition auch erstaunlich souverän, bis in der 40. Runde die nächste Safety-Car-Phase eingeläutet wurde. Ferrari-Pilot Carlos Sainz musste nach einem Crash aufgeben.

Es kam in Runde 43 zum nächsten Restart. Und dieses Mal schlug Verstappen zu. Er schob sich auf der Start-Ziel-Geraden an Ocon vorbei – und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr her. Mit fast 20 Sekunden Vorsprung holte der Weltmeister den 1. Sieg seit dem GP Spanien Mitte Juni. Das Podest komplettierten Ocon und Pierre Gasly (beide Alpine). Norris fiel beim 2. Neustart nach einem Fahrfehler erneut zurück und beendete das Rennen auf dem 6. Platz.

Schliessen 00:39 Video Verstappen schnappt sich beim Neustart die Führung Aus Sport-Clip vom 03.11.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:56 Video Strolls Rennen ist schon vor dem Start vorbei Aus Sport-Clip vom 03.11.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

So geht es weiter

Nach Brasilien stehen in der Formel 1 nur noch 3 Grands Prix an. Ab dem 24. November findet der Reihe nach in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi innert 3 Wochen das grosse Saisonfinale statt. Der Weltmeister wird am 8. Dezember gekürt.