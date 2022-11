George Russell vor Lewis Hamilton: Mercedes feiert in Interlagos seine Wiederauferstehung und landet einen Doppelsieg.

Russell-Siegpremiere bei Safety-Car-Rennen in Interlagos

Das Podest

1. George Russell (GBR, Mercedes)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. Carlos Sainz (ESP, Ferrari)

Im 21. und zweitletzten Saisonrennen war es endlich wieder soweit: Der einst dominierende Mercedes-Rennstall darf sich über einen GP-Sieg freuen – und durch George Russell und Lewis Hamilton gar wie in früheren Zeiten über einen Doppel-Erfolg.

17 Mercedes-Podestplätze

Für den 24-jährigen Russell, der seit diesem Jahr fix für Mercedes fährt (2020 sprang er für den an Corona erkrankten Hamilton ein), ist es der erste GP-Sieg seiner Karriere, nachdem er heuer bereits siebenmal aufs Podest gefahren war. Am Samstag hatte er schon das Sprintrennen gewonnen und sich damit die Pole-Position erobert. Der 2022 arg gebeutelte Hamilton verpasste seinen ersten Saisonsieg um 1,529 Sekunden, fuhr aber dennoch seinen 9. Podestplatz heraus.

Dahinter holte Carlos Sainz für Ferrari Rang 3, vor Teamkollege Charles Leclerc. Das Red-Bull-Team musste sich mit den Rängen 6 (Max Verstappen) und 7 (Sergio Perez) bescheiden. Valtteri Bottas holte für das Alfa-Team als 9. zwei wertvolle Punkte für die Konstrukteurs-WM. Zhou Guanyu im anderen Alfa Romeo wurde 13.

Missratene Überholversuche

Das Rennen wurde geprägt von etlichen Safety-Car-Phasen. Gleich nach dem Start sorgten Daniel Ricciardo und Kevin Magnussen durch eine Berührung für eine gelbe Flagge. Nach der Freigabe touchierten sich Verstappen und Hamilton sowie Lando Norris und Leclerc bei Überhol-Versuchen. Verstappen musste daraufhin an die Box.

20 Runden vor dem Ende rollte Norris mit Motordefekt aus – erneut kam es zu einer virtuellen Safety-Phase. Danach gerieten die führenden Mercedes nicht mehr in Gefahr, während Perez wegen nachlassender Reifen Rang um Rang einbüsste und zuletzt noch von Fernando Alonso (Alpine/5.) verdrängt wurde.

So geht es weiter

Damit musste Perez in der WM-Wertung Leclerc aufschliessen lassen. Die Entscheidung um Rang 2 fällt am kommenden Wochenende bei der Dernière in Abu Dhabi.

