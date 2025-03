Lewis Hamilton feiert beim Formel-1-Sprint in China seinen 1. Sieg für Ferrari.

Der britische Pole-Setter behauptet die Führung nach dem Start und lässt sich bis zum Schluss nicht einholen.

Hinter Hamilton komplettieren Oscar Piastri (AUS/McLaren) und Max Verstappen (NED/Red Bull) das Podest.

Lewis Hamiltons 1. Sieg für seinen neuen Arbeitgeber ist Tatsache. Nachdem er am Freitag überraschend die Pole Position geholt hatte, wusste der Brite im Ferrari auch im Sprint in der Nacht auf Samstag zu überzeugen. Er gewann diesen souverän vor Oscar Piastri (AUS/McLaren) und Max Verstappen (NED/Red Bull).

Legende: Bejubelt den 1. Sieg in Ferrari-Rot Lewis Hamilton. Reuters/Action Images

Am Start konnte Hamilton die Führung vor Verstappen behaupten. Der 40-Jährige konnte anschliessend sämtliche 19 Runden als Leader absolvieren. Zittern um die 1. Position musste er nur kurz vor Rennhälfte, als Verstappen den Rückstand zwischenzeitlich auf weniger als eine Sekunde verkürzen und daher den Heckflügel herunterklappen konnte. Zu einem Angriff auf Hamilton reichte es dem Weltmeister aber nicht.

Der Ferrari-Pilot konnte sich ab der 10. Runde wieder vom Niederländer absetzen und gewann schliesslich mit fast 7 Sekunden Vorsprung. Verstappen büsste derweil gegen Ende des Rennens für seinen Effort, um zu Hamilton aufzuschliessen. Die kurze Druckphase schien seine Reifen so sehr zu strapazieren, dass er den Angriff von Piastri auf der 15. Runde nicht abwehren konnte und sich schliesslich mit dem 3. Rang begnügen musste.

Keine Punkte für Norris

Enttäuschend endete der Sprint derweil für Lando Norris. Der Sieger des Auftaktrennens der Formel-1-Saison in Australien fiel bereits auf der Startrunde von Platz 6 auf den 9. Rang zurück. Der britische McLaren-Pilot klagte in der Folge früher als viele Konkurrenten über abgenutzte Reifen, weshalb er sich bis zum Schluss nicht mehr weiter nach vorne arbeiten konnte.

Damit ging Norris im Sprint leer aus. Dies traf auch auf die beiden Sauber-Piloten Gabriel Bortoleto (BRA) und Nico Hülkenberg (GER) zu, die zu keinem Zeitpunkt in der Nähe der besten 10 fuhren und den Sprint auf den Rängen 18 und 19 beendeten.

So geht es weiter

Am Samstagmorgen steht in der Formel 1 noch das Qualifying für den GP am Sonntag auf dem Programm. Dieses können Sie ab 07:55 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen. Das Hauptrennen beginnt am Sonntag um 8 Uhr.

