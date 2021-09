Ein oranger Tag: Verstappen siegt in Zandvoort überlegen

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

Die Heimfans beim GP im niederländischen Zandvoort hätten sich bei der Rückkehr der Formel 1 nach 36 Jahren wohl kein besseres Rennen vorstellen können. 70'000 Fans verwandelten den Rundkurs in ein oranges Tollhaus. Die Krönung: Der Heimsieg von Max Verstappen.

01:10 Video Verstappen lässt die Niederländer jubeln Aus Sport-Clip vom 05.09.2021. abspielen

In einem Rennen, das mit dem grandiosen Rahmen nicht mithalten konnte, verwies der Niederländer im Red Bull seinen grossen Titelrivalen Lewis Hamilton auf Rang 2. Dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas wurde 3.

Verstappen kaum einmal gefährdet

Verstappen kam bereits beim Start hervorragend weg und bog ungefährdet in die 1. Kurve ein. Schnell zog er davon, der Vorsprung auf Hamilton pendelte sich zwischen 3 und 4 Sekunden ein. Mercedes entschied sich deswegen, auf die 2-Stopp-Strategie zu wechseln und holte Hamilton nach der 20. von 72 Runden in die Box. Red Bull zog mit Verstappen einen Umlauf später nach, Bottas lag nun vor den WM-Anwärtern.

Nach dem Wechsel von Soft- auf Medium-Reifen kam Hamilton näher an Verstappen heran. Der Lokalmatador wiederum überholte Bottas am Ende von Runde 30. Kurz darauf wechselte Hamilton zum 2. Mal, doch dank eines schnellen Boxenstopps blieb der Niederländer an der Spitze des Feldes.

01:10 Video Verstappen: «Es war nicht einfach, die Erwartungen zu erfüllen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.09.2021. abspielen

In der Folge konnte der Brite Verstappen nicht mehr gefährden. Dank diesem Sieg übernimmt Verstappen auch wieder die WM-Führung. Nach 13 Rennen hat der 23-Jährige 3 Punkte Vorsprung auf Hamilton.

Die Alfa-Romeo-Fahrer

Der von Platz 7 losgefahrene Antonio Giovinazzi büsste schon in der 1. Runde 3 Positionen ein und war danach vom Pech verfolgt. Der Italiener musste wegen eines Reifenschadens einen zusätzlichen Zwischenhalt einlegen und sich mit Rang 14 begnügen. Robert Kubica, der kurzfristig für den positiv auf das Coronavirus getesteten Kimi Räikkönen einsprang, belegte Platz 15.

So geht es weiter

In einer Woche macht der Formel-1-Tross Halt in Monza. Beim GP von Italien geht das Duell Verstappen gegen Hamilton in die nächste Runde.