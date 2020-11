Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Sergio Perez (MEX, Racing Point)

3. Sebastian Vettel (GER, Ferrari)

Lewis Hamilton hat es geschafft! Im viertletzten Rennen dieser speziellen Saison sicherte sich der Brite mit einem Sieg beim GP der Türkei vorzeitig seinen insgesamt 7. Weltmeister-Titel in der Formel 1. Damit zieht der 35-jährige Mercedes-Fahrer mit dem bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher gleich.

In der WM-Wertung baute Hamilton bei 3 noch ausstehenden Rennen seinen Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf uneinholbare 110 Punkte aus. Bottas war Hamiltons einziger verbliebener Konkurrent im Titelkampf, er landete im Rennen nach mehreren Drehern aber ausserhalb der Punkteränge.

Perez auf dem Podest, Stroll kann Pole nicht nutzen

Hinter Hamilton komplettierten Sergio Perez (Racing Point) und Sebastian Vettel, der seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc in der letzten Kurve noch abfing, das Podest. Der zweite Racing-Point-Pilot, Lance Stroll, konnte seine erste Karriere-Pole nicht nutzen. Nachdem er lange in Führung gelegen hatte, beendete er das Rennen auf dem 9. Rang.

Regen in Istanbul

Wie bereits das ganze Rennwochenende zeigte sich das Wetter auch am Sonntag nicht von seiner besten Seite. Insbesondere zu Beginn des Rennens regnete es im Istanbul Park noch. Doch je länger das Rennen dauerte, desto trockener wurde die Strecke. Die Verhältnisse blieben aber schwierig, speziell als kurz vor Schluss noch einmal ein kurzer Regenschauer einsetzte. So mancher Fahrer fand sich im Laufe des Rennens neben der Strecke wieder.

Alfas können Schwung nicht mitnehmen

Mit den Starträngen 8 und 10 von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi verlief das Qualifying für Alfa Romeo so gut wie seit über einem Jahr nicht mehr. Am Renntag machte sich dann schnell Ernüchterung breit. Bereits vor dem Rennen landete Giovinazzi im Kiesbett.

Der Italiener konnte zwar das Rennen normal in Angriff nehmen, musste aber seinen Boliden nach nicht einmal einem Drittel der Renndistanz aufgrund technischer Probleme abstellen. Räikkönen fuhr beim 500. GP-Wochenende des Rennstalls auf den 15. Schlussrang.

So geht es weiter

Wie so viele Rennen in dieser Saison wurde auch der GP von Brasilien von nächster Woche abgesagt. Aus diesem Grund findet das drittletzte Rennen der Saison erst in 2 Wochen statt. Der GP von Bahrain steht auf dem Programm.