Das Podest

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

Bereits in der Startrunde wurde es in Austin ein erstes Mal heiss. Pole-Setter Lando Norris im McLaren wurde von WM-Leader Max Verstappen abgedrängt, Profiteur war allerdings Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse setzte sich an die Spitze und liess sich von dort, abgesehen von kurzen Episoden nach Boxenstopps, nicht mehr verdrängen.

00:45 Video Leclerc übernimmt gleich beim Start die Führung Aus Sport-Clip vom 20.10.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Hinter Leclerc reihte sich schnell sein Teamkollege Carlos Sainz ein. Um Rang 3 entwickelte sich mit Fortdauer des Rennens und in den Schlussrunden plötzlich ein hitziger Kampf zwischen Norris und Verstappen. Lange lag der Red-Bull-Pilot vorn, doch von Runde zu Runde verkürzte der Brite den Abstand.

In der 52. Runde war es dann soweit: Norris überholte Verstappen und sicherte sich vermeintlich doch noch Rang 3. Doch die Regelhüter hatten etwas dagegen: Weil der Brite die Strecke verlassen hatte, bekam er zu Rennende eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt. So erbte der Weltmeister den letzten Podestplatz auf den letzten Drücker noch.

01:17 Video Norris überholt Verstappen – doch dafür wird er bestraft Aus Sport-Clip vom 20.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Hamilton scheidet aus

Früh beendet war das Rennen für Lewis Hamilton. Nachdem der Mercedes-Fahrer bereits im Qualifying enttäuscht hatte, sorgte er im Rennen bereits nach wenigen Minuten mit seinem Ausscheiden für die einzige Safety-Car-Phase. Sein Teamkollege George Russell holte nach Start aus der Boxengasse als 6. zumindest noch ein paar Zähler.

Ein starkes Rennen zeigte auch Franco Colapinto. In seinem erst vierten Formel-1-Rennen holte der Williams-Rookie als 10. zum zweiten Mal Punkte.

Keine Punkte für Sauber

Für die Sauber-Fahrer endete auch das Rennen in den USA ohne Punkte. Nachdem beide bereits von weit hinten starten mussten, schnupperte Guanyu Zhou zumindest kurzzeitig an den Punkterängen. Ein Fahrfehler spülte ihn jedoch direkt wieder ans Ende des Klassements zurück. Am Ende fuhr der Chinese auf den 19. Rang, Valtteri Bottas wurde 17.

So geht es weiter

Bereits am kommenden Wochenende geht es weiter mit der Formel 1. In Mexiko stehen am Samstag ab 23:00 Uhr das Qualifying, am Sonntag ab 21:00 Uhr das Rennen an. Bei SRF sind Sie wie gewohnt live mit dabei.