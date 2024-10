Lando Norris hat sich die Pole Position zum GP der USA gesichert. Der McLaren-Pilot verwies Sprintsieger Max Verstappen um 31 Tausendstel auf Rang 2. Will der Brite den WM-Thron erklimmen, muss er in den verbleibenden 6 Rennen 54 Punkte auf Verstappen wettmachen. Die zweite Startreihe in Austin schnappten sich Carlos Sainz und Charles Leclerc in den Ferraris.

Debakel für Hamilton, keine Fortschritte bei Sauber

Ein Debakel erlebte Rekordweltmeister Lewis Hamilton im runderneuerten Mercedes. Der britische Rekordsieger von Austin patzte schwer und schied schon im Q1 aus. Hamiltons beste Runde, die ebenfalls nicht fürs Weiterkommen gereicht hätte, wurde nachträglich gestrichen. Er wird das Hauptrennen vom 19. und zweitletzten Platz starten.

Flankiert wird Hamilton von den beiden Sauber-Piloten Valtteri Bottas (18.) und Guanyu Zhou (20.), die ebenfalls keine Chance aufs Erreichen des Q2 hatten. Von ganz hinten startet indes Liam Lawson (Racing Bulls) wegen des Einbaus neuer Motorenteile.