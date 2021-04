Wie die Organisatoren des GP von Spanien am Samstag bekannt gaben, sind wie in Imola auch beim 4. Saisonrennen am 2. Mai-Wochenende in Barcelona keine Zuschauer zugelassen. Beim Saisonstart in Bahrain Ende März durften geimpfte Fans ebenso auf die Tribünen wie Menschen, die eine Corona-Infektion nachweislich überstanden haben. Offen ist noch, wie die Behörden am 2. Mai beim GP von Portugal in Portimao verfahren.