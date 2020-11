Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

3. Daniel Ricciardo (AUS, Renault)

Out: Max Verstappen, George Russell, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Pierre Gasly.

Der entscheidende Moment

Lewis Hamilton hat in Imola seinen 9. GP-Sieg der Saison und den 93. der Karriere eingefahren. Dabei profitierte der zwischenzeitlich auf Platz 3 zurückgefallene Brite nach 30 Runden von einer Virtual-Safety-Car-Phase. Er liess sich just im richtigen Moment frische Reifen aufziehen.

Der tragische Held

Dahinter lieferten sich Valtteri Bottas und Max Verstappen (im Red Bull) ein hartumkämpftes Duell. Bottas verteidigte sich nach Kräften, in der 43. Runde war der Druck Verstappens zu gross. Nach einem Verbremser schob sich der Niederländer auf Rang 2 vor, nur um das Rennen 7 Runden später mit einem Reifenschaden aufgeben zu müssen.

Die Dominanz

Damit feiern die «Silberpfeile» den 5. Doppelsieg der Saison und bereits die 1. WM-Party: Der Branchenführer gewann in Imola zum 7. Mal de suite die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft – das ist neuer Rekord. Ferrari hatte in der Schumacher-Ära 6 Mal in Serie die Team-WM abgeräumt.

Die Aufholjagd

Jubel war für einmal auch bei Alfa Romeo angesagt. Zum ersten Mal in dieser Saison fuhren beide Piloten des Hinwiler Rennstalls in die Punkte. Kimi Räikkönen (9.) machte in seinem 325. Rennen 9 Plätze gut und wurde danach zum Fahrer des Tages gekürt. Antonio Giovinazzi räumte das Feld ebenfalls von hinten auf. Als Letzter gestartet landete der Italiener letztlich an 10. Position.

Der Schreckmoment

Als Lance Stroll in der 53. Runde an die Box kam, verschätzte er sich beim Bremsen. Er fuhr einen Mechaniker über den Haufen, entschuldigte sich mit den Worten: «Meine Bremsen sind kalt.» Sein Opfer musste von den Mitarbeitern gestützt und gepflegt werden.

So geht es weiter

In zwei Wochen steht für den Formel-1-Zirkus ein Rennen in der Türkei (Istanbul) auf dem Programm, wo das 14. Rennen der «Königsklasse» stattfindet.