WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes trumpft in Silverstone gross auf. Nach dem Sieg im Sprintrennen sichert sich der Italiener auch die Pole Position.

Kimi Antonelli hat beim GP von Grossbritannien die Mercedes-Dominanz in dieser Saison aufrechterhalten. Der 19-jährige Italiener verwies auf dem Silverstone Circuit in 1:28,111 Minuten den überraschend starken Charles Leclerc im Ferrari (+0,175 Sekunden) auf den 2. Platz. Für Antonelli ist es die 5. Pole in dieser Saison, für Mercedes die 9. Pole in der 9. Qualifikation dieses Jahres.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Am Sonntag stimmen wir Sie ab 15:20 Uhr auf SRF info und in der Sport App auf das Rennen in Silverstone ein. Der Start erfolgt um 16:00 Uhr.

Legende: Der Gewinner des Tages Kimi Antonelli. Keystone/Peter Powell

In Spielberg hatte Antonelli zuletzt Teamkollege George Russell den Vorzug überlassen müssen. Der Brite, der ärgste Konkurrent Antonellis im WM-Rennen, landete lediglich auf Platz 4. Von Position 3 wird Lewis Hamilton in sein Heimrennen, das er schon 9 Mal gewinnen konnte, starten. Max Verstappen (Red Bull) fluchte noch während des Qualifyings über ein «Desaster», er wurde Siebter.

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Bortoleto verpasst Top Ten knapp

Beide Audi-Piloten schafften es in den 2. Teil des Qualifyings. Gabriel Bortoleto verpasste den letzten Cut sogar nur ganz knapp. 32 Tausendstel fehlten dem Brasilianer auf Platz 10 (Liam Lawson/Racing Bulls). Bortoleto startet von Rang 11 ins Rennen, Nico Hülkenberg hinter ihm von Platz 13. Der Deutsche fuhr im vergangenen Jahr in Silverstone zum ersten Mal in seiner langen Karriere als Dritter auf das Podest.

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