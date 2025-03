Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Lando Norris (GBR/McLaren)

3. George Russell (GBR/Mercedes)

Dem Druck seiner ersten Pole Position in der Formel 1 hielt Oscar Piastri voll stand. Der 23-Jährige wurde beim GP China in Schanghai nur in der Startrunde bedrängt, konnte seine Führungsposition aber stets verteidigen. Am nächsten kam ihm sein Teamkollege Lando Norris, doch der Brite verzichtete auf grosse Attacken und liess den Australier gewähren. So fuhr Piastri souverän zu seinem dritten Sieg in der «Königsklasse».

Wie schon beim Saisonstart in Melbourne zeigte sich auch George Russell im Mercedes wehrhaft, holte erneut Platz drei. Ferrari dagegen gibt bislang Rätsel auf: Einen Tag nach Lewis Hamiltons überraschend souveränem Sieg im Sprint hatte die Scuderia wieder Probleme. Charles Leclerc und Hamilton holten nur die Ränge fünf und sechs hinter Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.

Dieser musste sich seinen vierten Rang aber hart verdienen. Erst wenige Runden vor Schluss setzte der Niederländer zum Überholmanöver gegen Leclerc an und liess den Monegassen hinter sich.

Norris bleibt vorne

Im WM-Klassement führt weiterhin Norris mit nun 44 Punkten, Piastri (34) machte allerdings einen Sprung: In Australien war er nach einem späten Fahrfehler noch weit zurückgefallen, in China holte er nun in Sprint (Platz zwei) und Grand Prix satte Punkte und liegt nur noch zehn Zähler zurück.

Sauber am Ende des Feldes

Die beiden Sauber-Piloten drehten ihre Runden einsam am Ende des Feldes. Nico Hülkenberg, immerhin von Position 12 losgefahren, fiel bereits in der Startrunde zurück. Vor ihm klassierte sich noch sein Rookie-Teamkollege Gabriel Bortoleto. Weil Fernando Alonso seinen Aston Martin früh abstellen musste und auch Yuki Tsunoda (Racing Bulls) mit seinem Auto Probleme hatte, klassierten sich die beiden Sauber-Boliden auf den Rängen 17 und 18. Damit bleibt Sauber bei den 6 Punkten, die Hülkenberg im ersten Saisonrennen einfahren konnte, stehen.

So geht es weiter

Es folgt eine zweiwöchige Pause, die Formel 1 bleibt aber in Asien. In zwei Wochen findet der GP von Japan in Suzuka statt. Das Qualifying gibt's am Samstag ab 08:00 Uhr, das Rennen am Sonntag startet bereits um 07:00 Uhr Schweizer Zeit. Bei SRF sind Sie auch dann wieder live mit dabei.

Übersicht