Lewis Hamilton gewinnt den GP in Italien vor Kimi Räikkönen. Der Brite profitierte von Sebastian Vettels Fehler in Runde 1.

GP in Monza

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Kimi Räikkönen (Ferrari) +8,705 Sekunden

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +14,066

Sebastian Vettels Start verlief in Monza nicht nach seinem Gusto. Bereits in der 1. Runde kollidierten der Ferrari-Pilot und sein grösster Konkurrent Lewis Hamilton. Der Deutsche kam beim Versuch, ein Überholmanöver des WM-Leaders abzuwehren, von der Strecke ab und musste mit lädiertem Frontflügel in die Box.

Kein Ferrari-Heimsieg

Danach kämpfte sich Vettel wieder nach vorne, am Schluss resultierte der 4. Platz. Sein Teamkollege Kimi Räikkönen führte das Rennen lange an, in der 45. Runde konnte Hamilton den Finnen aber überholen. Der Ferrari-Pilot verlor bis ins Ziel noch über 8 Sekunden auf den Sieger. Neu liegt Vettel 30 Punkte hinter WM-Leader Hamilton.

Geburtstag brachte kein Glück

Keine Punkte gab es für das Hinwiler Team Alfa Romeo Sauber. Charles Leclerc wurde 12., Marcus Ericsson beendete das Rennen an seinem 28. Geburtstag auf dem 16. Rang. Sowohl der Monegasse als auch der Schwede wurden auf dem Kurs überrundet.

So geht es weiter

Am 16. September geht der GP von Singapur über die Bühne. Auf dem Marina Bay Street Circuit konnte Vettel bisher 4 Mal triumphieren, letztes Jahr gewann aber Hamilton.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 02.09.2018 14:30 Uhr