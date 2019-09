Leclerc profitiert von einem bizarren Qualifying: Die Spitzenfahrer warteten so lange, bis die Zeit abgelaufen war.

Leclerc holt die Pole in kuriosem Qualifying

GP in Monza

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist in Monza zu seiner 2. Pole Position in Folge gefahren. Dies geschah aber unter höchst kuriosen Umständen, die die Formel 1 so noch nie gesehen hatte.

Weil in Monza die Zeitabstände extrem klein sind, ist der Windschatten umso entscheidender. Deshalb taktierten die Spitzenfahrer im Q3 und warteten mit dem abschliessenden Versuch lange zu – so lange, bis die zur Verfügung stehende Zeit abgelaufen war, und die Fahrer keine neue Zeit mehr ins Ziel bringen konnten.

Legende: Wie in Spa Charles Leclerc startet wieder von der Pole. Keystone

Leclerc: «What a mess»

Eine höchst kuriose Situation entschied somit das Qualifying in Italien. Leclerc war vor diesem bizarren Schlusspunkt am schnellsten unterwegs gewesen und sicherte sich seine 4. Pole Position mit 39 Tausendsteln Vorsprung auf Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton. Valtteri Bottas und Sebastian Vettel folgten auf Platz 3 und 4.

«What a mess», funkte Leclerc unmittelbar nach dem Qualifying und entschuldigte sich so für die letzte Runde. Ferrari wartet seit 2010 auf einen Sieg in Monza.

Die schlechtesten Karten unter den besten Fahrern der Saison hat Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot beklagte einen Ausfall, hätte aber wegen eines Motorentausches sowieso aus der letzten Reihe starten müssen.

Schon wieder ein Unfall in Nachwuchsklasse Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nur eine Woche nach dem tragischen Unglück in Spa, bei dem der 22 Jahre alte Franzose Anthoine Hubert ums Leben kam, hielt die Motorsportwelt erneut den Atem an. In der Formel 3 ereignete sich ein spektakulärer Unfall, bei dem der Australier Alex Peroni glücklicherweise mit dem Schrecken davon gekommen ist. Peroni hatte in Monza in der Parabolica-Kurve beim Überfahren der Randsteine wie ein startendes Flugzeug abgehoben und wurde meterhoch durch die Luft geschleudert. Die Rennleitung reagierte umgehend auf den glimpflich ausgegangenen Unfall und liess die Randsteine entfernen.

Räikkönen rückversetzt

Von den Alfa-Romeo-Fahrern schaffte es Kimi Räikkönen als Zehnter zwar knapp ins Q3. Dort crashte der Finne und wurde wegen eines Getriebewechsels von Platz 10 nachträglich noch um 5 Plätze rückversetzt. Antonio Giovinazzi, der im Q2 seinem Teamkollegen um nur 2 Tausendstel den Vortritt lassen musste, profitiert und geht von Position 10 ins Rennen.

