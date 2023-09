Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX/Red Bull) + 7,686 Sekunden

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) + 11,674 s

Max Verstappen schreibt weiter an seinem ganz eigenen Märchen: Auch beim Grossen Preis von Italien in Monza fuhr der Red-Bull-Pilot in einer eigenen Liga. Mit seinem zehnten Sieg in Folge liess er auch Sebastian Vettel in Sachen Seriensiegen hinter sich. Für Verstappen war es ausserdem der 47. GP-Erfolg überhaupt.

Der Niederländer war von zweiter Position aus ins Rennen gestartet und lieferte sich schon bald einen spannenden Zweikampf mit Carlos Sainz. In der sechsten Runde wehrte sich Pole-Setter Sainz noch mit Kräften, ganz zum Ärger von Verstappen: «that was naughty!» («das war ungezogen!»), meldete dieser prompt via Team-Funk. Aus der Ferrari-Box klang es mit «good move!» ganz anders – eine Szene zum Schmunzeln.

In Runde 15 schliesslich nutzte Verstappen einen Fahrfehler von Sainz kompromisslos aus und setzte sich vorentscheidend an die Spitze. Sainz musste sich kurz vor Rennschluss auch noch von Sergio Perez überholen lassen, womit einem klaren Red-Bull-Doppelsieg nichts mehr im Weg stand.

01:04 Video Verstappen: «Top-Speed der Ferraris war erstaunlich hoch» (engl.) Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

WM-Titel nur noch Formsache

Damit bleibt auch das Red-Bull-Team in diesem Jahr unbesiegt – «nur» noch acht Erfolge, und die erste perfekte Saison eines Rennstalls in 74 Jahren Formel-1-Geschichte wäre Realität. Schon sehr viel früher dürfte Verstappen seinen dritten WM-Titel perfekt machen, durch seinen 12. Sieg im 14. Rennen baute der 25-Jährige seinen Vorsprung auf Perez auf 145 Punkte aus.

Hinwil freut sich über Top-10-Platz

Valtteri Bottas im Alfa Romeo zeigte ein gutes Rennen und verbesserte sich von Position 14 auf Schlussrang 10 – das gibt einen WM-Punkt für den Rennstall aus Hinwil. Der 34-jährige Finne fuhr damit zum dritten Mal in der laufenden Saison in die Punkte. Guanyu Zhou (CHN) fuhr auf den 15. Schlussrang.