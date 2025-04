Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:22:06,983 Stunden

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +1,423 Sekunden

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +2,129 Sekunden

Im 3. Rennen der Saison klappte es für den vierfachen Weltmeister Max Verstappen mit dem 1. Saisonsieg. Der Niederländer, der am Samstag etwas überraschend die Pole Position hatte herausfahren können, zeigte im GP Japan eine fehlerlose Leistung und hielt die beiden McLaren-Piloten Lando Norris (2.) und Oscar Piastri (3.) auf Distanz. In den Rennen zum Saisonauftakt in Australien und China hatte sich Verstappen mit den Plätzen 2 respektive 4 begnügen müssen.

Oft hatten die Zuschauer in Suzuka in der Vergangenheit turbulente Rennen gesehen. Nicht so in diesem Jahr. Zwar hatte es am Morgen etwas geregnet, doch der Asphalt trocknete pünktlich zum Rennstart ab. Auch setzte der angekündigte Niederschlag während des Rennens nicht ein. So entwickelte sich ein GP ohne einen einzigen Ausfall. Zudem kamen die Top 6 genau in der Reihenfolge des Qualifyings ins Ziel.

McLaren kommt nicht heran

Verstappen behauptete beim Start seine Pole Position gegenüber den beiden McLaren und wies Norris und Piastri auch in der Folge in die Schranken. Zwar blieben die beiden stets in Schlagdistanz, doch die Chance, Verstappen zu überholen, besassen sie nicht. Nicht unverdient bekam der Niederländer von seinem Team nach dem Rennen ein Sonderlob. «Max, das war eines deiner besten Wochenenden überhaupt», tönte es aus der Boxengasse.

Bei seinem 212. Start in der Formel 1 realisierte Verstappen so seinen 64. Sieg. Für ihn ist es der 4. Erfolg de suite in Japan, bereits 2022, 2023 und 2024 hatte der Red-Bull-Fahrer in Suzuka triumphiert. Mit seinen 4 Siegen zog Verstappen mit dem Deutschen Sebastian Vettel gleich. Rekordgewinner ist Michael Schumacher (GER) mit 6 Triumphen.

Antonelli stellt Altersrekord auf

Nach dem Boxenstopp des Spitzentrios führte Kimi Antonelli zwischen der 22. und 30. Runde das Rennen an. Damit schrieb der italienische Mercedes-Pilot ein kleines Kapitel in den F1-Geschichtsbüchern: Mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen ist Antonelli der jüngste Fahrer, der je ein Rennen in der Formel 1 angeführt hat. Weiter noch: In 1:30,965 Minuten fuhr der Teenager aus Bologna die schnellste Rennrunde.

Sauber ohne Chancen auf Punkte

Die beiden Sauber-Piloten Nico Hülkenberg (GER) und Gabriel Bortoleto (BRA) hatten wie erwartet keine Chancen auf WM-Punkte. Gestartet von den Positionen 16 respektive 17, bewegten sich die beiden stets im hinteren Teil des Fahrerfeldes. Am Ende resultierten die Plätze 16 und 19. Damit bleibt es für Sauber bei den 6 WM-Punkten, welche Hülkenberg im 1. Saisonrennen in Australien als Siebter eingefahren hatte.

So geht es weiter

Auch an den beiden kommenden Wochenenden wird in der F1-Meisterschaft gefahren. Am nächsten Sonntag steht der GP Bahrain auf dem Programm, am 20. April gastiert der Tross in Saudi-Arabien. Beide Rennen gibt es live bei SRF zu sehen.

Resultate