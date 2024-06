Legende: Fuhr die Bestzeit Fernando Alonso. Keystone/Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Die freien Trainings zum GP von Kanada in Montreal waren am Freitag stark vom Wetter beeinflusst. Fernando Alonso (ESP) fuhr in der 2. Session im Aston Martin auf nasser Strecke in 1:15,810 Minuten die Bestzeit des Tages. Er war dabei wesentlich schneller als Lando Norris (GBR), dem im McLaren in 1:24,435 Minuten in der 1. Session die schnellste Runde gelungen war.

Im Vorfeld des Trainings hatte es geregnet und gehagelt. Die Räumungsarbeiten auf dem Kurs in Montreal zogen sich bis in die Trainingszeit hinein – somit standen den Fahrern weniger Trainingsminuten zur Verfügung als erhofft. Auch im zweiten Training gab es kaum Fenster, um saubere Runden zu setzen.

Defekt bei Verstappen

Nur den 18. Platz belegte Max Verstappen. Der WM-Leader wurde von technischen Problemen ausgebremst. Nach nur vier Runden rauchte es aus dem Heck seines Red Bull. Später gab das Team einen Defekt des Energierückgewinnungssystems als Begründung bekannt.

Die Sauber-Piloten Valtteri Bottas (FIN) und Guanyu Zhou (CHN) fuhren auf die Plätze 14 und 17.