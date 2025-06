Das Podest

1. George Russell (GBR/Mercedes)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) +0,228 Sekunden

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +1,014

George Russell hat beim GP von Kanada seinen ersten Sieg der laufenden Saison geholt. Der Mercedes-Pilot, der aus der Pole Position gestartet war, feierte einen souveränen und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Hinter ihm klassierten sich Max Verstappen (NED) im Red Bull und Russells Teamkollege Kimi Antonelli (ITA).

In den bisherigen 9 Saisonrennen schauten für Russell dreimal Platz 3 und einmal Platz 2 heraus. Nun, im 10. Anlauf, klappte es mit dem Sprung zuoberst aufs Podium.

Norris fährt auf Teamkollege auf

Viel Rennaction bekamen die Zuschauer in Montreal nicht zu sehen. Kurz vor Schluss gab es dann doch noch einen Aufreger.

In Runde 67 setzte Lando Norris auf der Start-Ziel-Geraden zum Überholmanöver gegen seinen Teamkollegen und aktuellen WM-Leader Oscar Piastri an. Der Brite versuchte es auf der Aussenseite, Piastri machte diese aber zu. Norris schien seinen Plan aber dennoch durchziehen zu wollen, was ihm zum Verhängnis wurde. Er touchierte das Heck des Australiers und prallte dann in die Mauer, was das Ende seinen Rennes bedeutete.

Norris entschuldigte sich nach dem Zwischenfall direkt bei seinem Team und nahm die Schuld auf sich. Immerhin kahm Piastri ohne Schäden davon. Aufgrund des Unfalls kam das Safety Car zum Einsatz, und weil die Unfallstelle nicht schnell genug geräumt werden konnte, wurde das Rennen nicht wieder aufgenommen.

Erneut Punkte für Sauber

Nach seinem sensationellem 5. Platz beim letzten Grand Prix in Barcelona konnte Nico Hülkenberg erneut um die Punkte mitfahren. Als 11. gestartet, profitierte er von einem Rencontre zwischen Franco Colapinto im Alpine und Alexander Albon im Williams und konnte gleich in der ersten Runde zwei Plätze gutmachen.

Diese Position verteidigte der Deutsche danach gekonnt. Dank des Ausfalls von Norris rutschte der Deutsche kurz vor Schluss gar noch auf den 8. Platz vor. Auch Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto verbesserte sich um einen Platz, beendete das Rennen als 14. aber deutlich ausserhalb der Punkte.

So geht es weiter

Die nächste Station im Formel-1-Kalender heisst Österreich, wo am 29. Juni auf dem Red Bull Ring das 11. Saisonrennen auf dem Programm steht. Wir zeigen das Qualifying am Samstag um 16:00 Uhr und das Rennen am Sonntag um 15:00 Uhr live.

Formel 1