Max Verstappen feiert in Montreal im 8. WM-Rennen den 6. Saisonsieg und den 4. Vollerfolg in Serie.

GP Kanada in Montreal

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Die 25. Pole Position in der Königsklasse nutzte Verstappen zu seinem 41. GP-Sieg. Der Niederländer zog damit mit dem legendären Ayrton Senna/BRA gleich. Er benötigte 171 Rennen, um diese Marke zu erreichen. Der 1994 tödlich verunglückte Senna benötigte deren 163. Verstappens Rennstall Red Bull feierte mit dem 100. Sieg zudem ein schönes Jubiläum.

Bereits nach dem Start war klar, dass Verstappen die Konkurrenz nicht gross zu fürchten brauchte. Der 6. Saisonsieg des 25-Jährigen schien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Fernando Alonso im Aston Martin behauptete seinen 2. Startplatz bis ins Ziel. Lewis Hamilton, der Alonso zwischenzeitlich überholen konnte, komplettierte das Podest.

Legende: Drei Weltmeister auf dem Podest Alonso, Verstappen und Hamilton (von links nach rechts). Dazwischen Adrian Newey, Chefingenieur von Red Bull. imago images/Motorsport Images/Jake Grant

Verstappens Dominanz hält an

Auch zwei durch Logan Sargeant (Williams) und George Russell (Mercedes) verursachte Safety-Car-Phasen konnte der Konkurrenz nicht in die Karten spielen. Zu überlegen dominiert Verstappen zurzeit die Formel 1. In den letzten 3 Rennen lag kein anderer Fahrer als Verstappen in Führung.

Bottas' Strategie geht auf

Alfa Romeo Racing jubelte über den 9. WM-Punkt der Saison. Erstmals seit dem 9. Platz von Guanyu Zhou in Australien und 4 Nullern in Folge schaffte der Hinwiler Rennstall den Sprung in die Top Ten. Valtteri Bottas, der von Position 16 gestartet war, gelang mit den harten Reifen ein Glücksgriff. Der 33-Jährige musste sich jedoch auf den letzten Runden gegen den hartnäckigen Lance Stroll (Aston Martin) wehren.

Stroll überflügelte Bottas tatsächlich noch, weil Lando Norris aber eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt erhielt, punktete der Finne dennoch. Teamkollege Zhou (16.) vermochte sich vom zweitletzten Rang noch um 3 Plätze zu verbessern.

Auch Ferrari besser als erwartet

Charles Leclerc und Carlos Sainz belegten die Ränge 4 und 5. Damit steigerte sich die «Scuderia» nach dem enttäuschenden Qualifying (Plätze 10 und 11) markant.

So geht es weiter

Der F1-Tross disloziert wieder nach Europa, wo binnen 2 Monaten 6 Rennen stattfinden. Nächster Halt ist der GP Österreich in Spielberg am 2. Juli.