Max Verstappen siegt zum 2. Mal in Folge. Die Alfa-Romeo-Piloten fahren in Montreal beide in die Punkte.

Verstappen siegt in Montreal souverän – starke Alfas

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Carlos Sainz (ESP, Ferrari)

3. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

Der erste GP in Kanada seit drei Jahren (die letzten beiden Austragungen wurden durch Corona verhindert) brachte in Max Verstappen einen neuen Sieger hervor. Der Niederländer, von der Pole Position gestartet, lief an der Spitze nie ernsthaft Gefahr, um seinen 6. Saisonsieg gebracht zu werden.

Auch nach einer Safety-Car-Phase, die nach einem Dreher von Yuki Tsunoda im Alpha Tauri gut 20 Runden vor Schluss nötig geworden war, verteidigte der 24-Jährige seine Führung vor Carlos Sainz im Ferrari souverän. Auf Platz 3 fuhr Lewis Hamilton (Mercedes), der in Montreal zuvor 7 Mal triumphiert hatte. Er egalisierte sein bisheriges Saison-Bestresultat. Charles Leclerc (Ferrari), der bereits vor dem Qualifying auf Platz 19 zurückversetzt worden war, rollte das Feld von hinten auf und arbeitete sich auf den 5. Rang vor.

Perez und Schumacher im Pech

Verstappen baute seine Führung im WM-Klassement durch den Vollerfolg von 21 Punkten auf deren 46 aus. Dies, weil sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez leer ausging. Der Mexikaner musste sein Auto bereits in der 8. von 70 Runden am Streckenrand parkieren. Ihm wurde ein Motorschaden zum Verhängnis.

01:00 Video Perez mit Motorendefekt früh aus dem Rennen Aus Sport-Clip vom 19.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Grosses Pech bekundete auch Mick Schumacher. Mit Platz 6 hatte der Deutsche sein bisher bestes Qualifying-Resultat eingefahren. Doch ihn ereilte das gleiche Schicksal wie Perez, nur gut 10 Runden später.

Zhou bestätigt gutes Qualifying, auch Bottas stark

Nach dem Nuller in Aserbaidschan in der letzten Woche bestätigten die Alfa-Romeo-Fahrer die guten Resultate aus den Trainings und dem Qualifying. Valtteri Bottas steuerte seinen Boliden auf Platz 8, Kollege Zhou Guanyu klassierte sich direkt dahinter. Wegen einer Zeitstrafe gegen Fernando Alonso rückten nach Rennende aber beide noch um je einen Rang nach vorne. Zhou punktete erst zum zweiten Mal seit dem Auftakt-GP in Bahrain im März.

So geht es weiter

In zwei Wochen bildet der GP von Grossbritannien den Auftakt des intensiven Monats Juli mit insgesamt 4 Rennen.