Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. Fernando Alonso (ESP, Alpine)

Lewis Hamilton macht im Kampf um den WM-Titel weiter Boden gut auf seinen Widersacher Max Verstappen. Dank eines souveränen Start-Ziel-Sieges beim GP von Katar verkürzte der Brite seinen Rückstand im Klassement von 14 auf 8 Punkte. Verstappen beendete das Rennen im Wüstenemirat auf Rang 2 vor Fernando Alonso.

Bereits vor dem Rennen musste der Niederländer im Red Bull einen Rückschlag einstecken. Verstappen, der im Qualifying am Samstag hinter Hamilton Platz 2 belegt hatte, wurde in der Startaufstellung um 5 Positionen zurückversetzt. Nach doppelt geschwenkter gelber Flagge verlangsamte der WM-Leader nicht ausreichend und wurde für dieses Vergehen bestraft.

Starker Start von Verstappen

Gleich beim Start vermochte Verstappen einen Grossteil der Hypothek wettzumachen und arbeitete sich um 3 Ränge nach vorne. Wenig später hatte der Niederländer auch die beiden vor ihm fahrenden Pierre Gasly und Alonso eingeholt und machte sich an die Verfolgung von Hamilton.

01:26 Video Starker Start von Verstappen Aus Sport-Clip vom 21.11.2021. abspielen

Doch gegen den Mercedes konnte der Red Bull auf dem Losail International Circuit, auf welchem zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen ausgetragen wurde, nicht viel ausrichten. Hamilton hielt seinen Vorsprung stets konstant und liess den Niederländer nie in Schlagdistanz kommen. Nach einem einsamen Rennen konnte der Brite seinen 102. GP-Sieg feiern. Verstappen sicherte sich dank der schnellsten Rennrunde den Zusatzpunkt.

Alonso überrascht – keine Punkte für Alfa

Für die grosse Überraschung sorgte Altmeister Alonso. Der Spanier im Alpine schaffte sein erstes Podium seit 2014. Verstappens Teamkollege Sergio Perez holte den 4. Platz, während Valtteri Bottas im 2. Mercedes ausschied. Die beiden Alfas konnten auf der Strecke im Wüstenemirat erwartungsgemäss nicht um die Punkte mitreden. Kimi Räikkönen (14.) und Antonio Giovinazzi (15.) klassierten sich ausserhalb der Top 10.

So geht es weiter

Nur noch 2 Rennen stehen in diesem Jahr auf dem Programm. In 2 Wochen folgt der GP von Saudi-Arabien, ehe am 12. Dezember das Saisonfinale in Abu Dhabi über die Bühne gehen wird.