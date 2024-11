Legende: Hatten nach dem Qualifying Gesprächsbedarf Max Verstappen (r.) und George Russell. Imago/Nordphoto

Max Verstappen stellt im Qualifying für den GP Katar zwar die Bestzeit auf, muss die Pole Position nach einer Strafe aber an George Russell abgeben.

Stunden zuvor feiert McLaren durch Oscar Piastri und Lando Norris einen Doppelsieg im Sprintrennen.

Sauber zeigt am zweitletzten GP-Wochenende der Saison leichte Aufwärtstendenz.

Max Verstappen hatte sich beim Grossen Preis von Katar ursprünglich die Pole Position gesichert und damit für eine echte Überraschung gesorgt. Einige Stunden später wurde der Weltmeister aber um eine Position nach hinten versetzt, da er George Russell kurz vor Schluss an einer schnellen Runde gehindert hatte. So erbte der Brite als ursprünglich 2. die beste Startposition.

Der Niederländer ist vor dem Mercedes laut den Stewards unnötig langsam gefahren, sodass Russell abrupt abbremsen und auf das Kiesbett ausweichen musste. Hinter den beiden Schnellsten bilden die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri am Sonntag die 2. Startreihe. Geschlagen wurde das dritte Top-Team Ferrari: Charles Leclerc holte sich Startposition 5, Carlos Sainz wurde 7.

Damit stehen in der Konstrukteurs-WM alle Zeichen auf einen Titel für das McLaren-Team. Es führt 30 Punkte vor Ferrari. Holt das Duo Piastri/Norris am Sonntag 15 Punkte mehr als die Vertreter der «Scuderia», ist der erste WM-Titel für den britischen Rennstall seit 26 Jahren fix.

Norris lässt Piastri vorbeifahren

Wenige Stunden vor dem Qualifying hatten Piastri und Norris für einen McLaren-Doppelsieg im Sprintrennen gesorgt – den 2. in Folge nach dem Kurzrennen in Sao Paulo. In Brasilien hatte der führende Piastri seinen Teamkollegen noch vorbeiziehen lassen müssen, weil Norris damals noch Chancen auf den WM-Titel hatte. In Losail gab der Brite den Gefallen zurück: Er nahm auf der Zielgeraden Tempo heraus, womit der zweitklassierte Piastri vorbeiziehen konnte.

00:34 Video Norris überlässt Teamkollege Piastri den Sieg Aus Sport-Clip vom 30.11.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Verstappen hatte das Sprintrennen nur auf dem 8. Rang beendet und seinen Auftritt mit den Worten kommentiert: «Es ist wirklich schrecklich, es war unfahrbar», so der Niederländer, der sich über fehlenden Grip beklagte. Ganz anders seine Laune nach dem Quali-Sieg: «Wir haben einige Dinge am Auto verändert. Aber ich habe nicht gedacht, dass sich dies so gut auf das Fahrverhalten auswirkt», freute sich der 27-Jährige.

Leichter Aufwind bei Sauber

Das Team Sauber schaffte es zum erst 2. Mal in diesem Jahr mit beiden Autos in den 2. Teil der Qualifikation. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu werden am Sonntag in der Startkolonne auf Position 12 respektive 13 stehen.

Im Sprintrennen hatte Bottas gegenüber seinem Teamkollegen Zhou die Nase vorn gehabt. Der Finne wurde 12., der Chinese kam auf Rang 19.