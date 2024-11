McLaren-Pilot Oscar Piastri gewinnt beim GP Katar das Sprintrennen vor Teamkollege Lando Norris.

Der britische Rennstall baut seinen Vorsprung in der Konstrukteurs-WM damit auf 30 Punkte aus.

Sauber bleibt auch im drittletzten Anlauf in dieser Saison ohne zählbares Ergebnis.

Für McLaren war es der 2. Sprint-Doppelsieg in Folge. In Sao Paulo hatte der damals führende Piastri seinen Teamkollegen noch vorbeiziehen lassen müssen, weil Norris damals noch Chancen auf den WM-Titel hatte. In Losail gab der Brite den Gefallen zurück: Er nahm auf der Zielgeraden Tempo heraus, womit der zweitklassierte Piastri vorbeiziehen konnte.

In der ersten Kurve hatte Pole-Setter Norris, der nicht als Super-Starter bekannt ist, seine Führung gegen Mercedes-Pilot George Russell verteidigt. In der anschliessenden Linkskurve kam es für McLaren noch besser: Der von Position 3 gestartete Piastri überholte Russell auf der Innenseite. Die Doppelführung gaben die «Orangenen» in den 19 Runden nicht mehr her.

Ferrari büsst 6 Punkte ein

Russell tröstete sich mit Rang 3. Dahinter reihten sich die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc ein. Der Rückstand der «Scuderia» auf McLaren in der lukrativen Konstrukteurs-WM wuchs damit um 6 Zähler auf 30 Punkte an. Der als Weltmeister feststehende Max Verstappen (Red Bull) wurde 8.

Bei Sauber unterstrich Valtteri Bottas, dass er mit dem Kurs in Katar besser zurechtkommt als Guanyu Zhou. Der Finne wurde 12., Chancen auf die Punkteränge hatte er aber nicht. Zhou kam auf Rang 19.