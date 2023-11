Charles Leclerc hat sich die Pole Position für den 1. GP von Las Vegas geschnappt. Die Formel 1 fährt dieses Wochenende erstmals auf dem berühmten «Strip» im US-Bundesstaat Nevada vorbei an den Casinos Mirage, Caesars Palace und Bellagio. Ferrari-Pilot Leclerc war auf dem schillernden Stadtkurs vor Teamkollege Carlos Sainz am schnellsten.

Trotz dem starken Resultat ist die «Scuderia» nicht ganz glücklich. Sainz hatte nämlich bereits am Freitag wegen dem Austauschen von Motorenteilen eine Startplatzstrafe von 10 Rängen kassiert und wird nur von Position 12 ins Rennen gehen können. Weltmeister Max Verstappen, der im sonst so überlegenen Red Bull fast 4 Zehntel zurücklag, erbt im zweitletzten Rennen der Saison den 2. Platz in der Startreihe.

01:20 Video Sainz: «Bin in einer schlechten Stimmung» Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Bottas fährt vorne mit

Die Strafe mag sich für Ferrari ziemlich unfair anfühlen. Am Boliden von Sainz mussten nur wegen dem Schachtdeckel-Vorfall und ohne eigene Schuld einige Teile ausgetauscht werden. Das Rennwochenende in «Sin City» war am Freitag mit einer peinlichen Panne gestartet, als ein loser Schachtdeckel an Sainz' Unterboden erheblichen Schaden anrichtete und das Training abgesagt werden musste.

01:01 Video Loser Kanaldeckel: Formel-1-Auftakt in Las Vegas wird zur Farce Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Es ist zu hoffen, dass das Rennen ähnlich reibungslos wie das Qualifying und nicht wie die Trainings ablaufen wird. Alfa Romeo kann sowieso positiv auf den Sonntag schauen.

Wie schon in den Trainings überzeugte Valtteri Bottas erneut und fuhr auf die 7. Startposition. Der Finne kämpfte allerdings mit einem verstimmten Magen und fuhr nach der Session direkt ins Hotel zur Erholung. Beim Hinwiler Rennstall ist man aber zuversichtlich, dass er bis zum GP wieder fit sein wird. Teamkollege Guanyu Zhou kam nicht über Platz 18 hinaus.

Enttäuschung für Hamilton

Als 3. startet Mercedes-Pilot George Russell, enttäuschend lief das Qualifying für Lewis Hamilton im anderen Mercedes (10.) und Sergio Perez im zweiten Red Bull (11.).

03:06 Video Die entscheidende Phase im Qualifying Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

Für den GP vom Sonntag muss man in der Schweiz früh aufstehen. Rennstart in Nevada ist um 7 Uhr früh, SRF überträgt bereits ab 6:10 Uhr live (auf SRF zwei und in der Sport App).