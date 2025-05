Oscar Piastri feiert in Miami seinen dritten GP-Sieg in Serie und baut seine WM-Führung aus.

Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Lando Norris (GBR/McLaren)

3. George Russell (GBR/Mercedes)

Mit der Pole Position hatte Max Verstappen in Miami auf sich aufmerksam gemacht. Im Rennen wurde jedoch schnell klar, dass der Niederländer nicht mit den McLaren mithalten kann. Oscar Piastri schnappte sich den amtierenden Weltmeister in der 14. Runde und gab die Spitzenposition anschliessend nicht mehr her.

Auch Lando Norris, der nach einem Scharmützel beim Start noch zurückgefallen war, setzte sich wenige Runden später vor Verstappen. In den deutlich schnellsten Autos fuhren die beiden McLaren-Piloten anschliessend dem Doppelsieg entgegen. Im Sprint hatte noch Norris vor Piastri gewonnen, nun waren die Positionen vertauscht.

Für Piastri ist es der dritte GP-Sieg hintereinander und bereits der vierte in dieser Saison. Damit baut der junge Australier auch seine WM-Führung vor seinem Teamkollegen aus, neu beträgt der Vorsprung 16 Zähler. Verstappen musste sich auch noch hinter George Russell im Mercedes einreihen und klassierte sich am Ende auf Rang 4.

Doch kein Regen

Kommt der Regen oder nicht? Immer wieder wurden über den Team-Funk unterschiedliche Zeiten angegeben, wann es zu regnen beginnen soll. Letztlich blieb der Regen, anders als noch im Sprint, aber aus. Somit konnte bei trockenen Bedingungen gefahren werden.

Dadurch gab es auch keine grösseren Überraschungen. Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton klassierten sich auf den Rängen 7 und 8, nachdem sie auf Team-Anweisungen zweimal die Plätze getauscht hatten.

Keine Punkte für Sauber

Für Sauber gab es erneut keine Punkte. Gabriel Bortoleto, der von Platz 13 und damit von so weit vorne wie noch nie losgefahren war, musste seinen Boliden in der 33. Runde nach technischen Problemen verlassen. Nico Hülkenberg wartete mit seinem Boxenstopp lange zu und befand sich deshalb zwischenzeitlich in den Top 10. Die Taktik ging allerdings nicht auf, nach seinem Reifenwechsel fiel der Deutsche zurück. Am Ende resultierte Rang 14.

So geht es weiter

In zwei Wochen geht's erstmals in diesem Jahr nach Europa. Am 18. Mai steht der GP Emilia Romagna an. Danach folgen direkt der GP Monaco und der GP Spanien.

Resultate