Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist in den freien Trainings zum GP Monaco die schnellste Runde gefahren. Teamkollege Carlos Sainz verlor aber nur 44 Tausendstel.

Legende: Kennt sich aus Der Monegasse Charles Leclerc bei seinem Heimrennen. Imago/EU-Images

Charles Leclerc liess mit seinen Zeiten die Herzen des Publikums, das auf einen Heimsieg hofft, ein erstes Mal höher schlagen. Bei seinen bisherigen 5 Anläufen in der Formel 1 und Formel 2 hat der 24-jährige in seiner Heimat das Ziel noch nie erreicht.

Die Fahrer des schärfsten Ferrari-Rivalen Red Bull, Sergio Perez und WM-Leader Max Verstappen, verloren rund 4 Zehntel. Die Alfa-Piloten handelten sich einen erheblichen Rückstand ein. Valtteri Bottas, der in der 1. Session mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, verlor am Nachmittag rund 1,8 Sekunden auf Leclerc, Zhou Guanyu noch etwas mehr.

Letzter GP im Fürstentum?

Womöglich steigt am Sonntag der zumindest vorläufig letzte Formel-1-Lauf in Monaco. Der Vertrag läuft aus, die Formel 1 verlangt für eine Verlängerung ein deutlich höheres Antrittsgeld. Auch wird immer wieder Kritik an der Strecke laut, die wegen ihrer kurvigen Charakteristik auf nur 3,337 km keine echte Überholmöglichkeit bietet.