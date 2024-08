Der Brite ist in der zweiten Testsession der Schnellste im Feld. Max Verstappen wird nur Fünfter.

Legende: Schnell unterwegs George Russell im Mercedes. IMAGO / Beautiful Sports

Weltmeister Max Verstappen ist auch im 2. freien Training in Zandvoort geschlagen worden – und das diesmal deutlich. Der 26-Jährige belegte in der 2. Session vor dem GP Niederlande nur den 5. Platz und muss sich steigern, um im Rennen am Sonntag seine Sieglosserie zu beenden.

Am Freitagnachmittag war George Russell (GBR) im Mercedes nicht zu schlagen; er war mit einer Runde in 1:10,702 Minuten der schnellste Pilot des gesamten Tages. Dahinter folgten Oscar Piastri (AUS/McLaren), Russells britischer Teamkollege Lewis Hamilton und Lando Norris (GBR) im zweiten McLaren.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Niederlande auf SRF zwei und in der SRF Sport App wie folgt: Samstag, 14:55 Uhr: Qualifying Sonntag, 14:20 Uhr: Rennen

Die beiden Sauber-Piloten mussten sich einmal mehr nach hinten orientieren. Guanyu Zhou (CHN) wurde 16., Valtteri Bottas (FIN) 18.

Was macht das Wetter?

Beim 2. Training war das Wetter deutlich besser als noch am verregneten und stürmischen Vormittag. Die Sonne schien, dazu hatte auch der Wind etwas abgeschwächt. Ähnliche Bedingungen werden auch am Sonntag erwartet. Am Samstag aber soll es kräftig regnen.

01:02 Video Müller: «McLaren hat die Sommerpause gut genutzt» Aus Sport-Clip vom 23.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.