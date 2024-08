Per E-Mail teilen

Das 3. freie Training zum GP der Niederlande in Zandvoort ist von einem heftigen Unfall von Logan Sargeant (USA/Williams) überschattet worden. Der 23-Jährige geriet nach der ersten Steilkurve aufs nasse Gras und verlor die Kontrolle über seinen Boliden.

Der Wagen schlug seitlich in der Streckenbegrenzung ein und fing Feuer. Sargeant funkte noch eine kurze Entwarnung an die Box, ehe er hinaussprang. Sein Start im Qualifying vom Samstagnachmittag (ab 14:55 Uhr auf SRF zwei) erscheint angesichts der Schäden ausgeschlossen. Ob es für das Rennen am Sonntag reicht, war zunächst unklar.

Langer Unterbruch der Session

Das Training wurde lange unterbrochen. Die Fahrer erhielten kaum Rundenzeiten. Das Klassement, in dem unter anderem Sauber-Pilot Valtteri Bottas an 3. Stelle auftaucht, ist deshalb wenig aussagekräftig.