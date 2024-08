Der Jubel des niederländischen Publikums brandete auf, als Max Verstappen kurz vor Ende des Qualifyings zum GP der Niederlande Bestzeit fuhr – und verebbte 7 Sekunden später wieder: Lando Norris pulverisierte die Bestzeit des Weltmeisters und nahm dem Red-Bull-Piloten 356 Tausendstel ab – in der Formel 1 eine halbe Ewigkeit.

Für den 24-jährigen Norris ist es die vierte Karriere-Pole. Der McLaren-Pilot, der heuer den GP Miami gewonnen hat, ist mit 78 Punkten Rückstand in der WM-Wertung Verstappens erster Verfolger. Oscar Piastri verpasste es eine halbe Minute nach Norris, eine McLaren-Frontreihe perfekt zu machen. Der Australier musste sich Verstappen um 143 Tausendstel geschlagen geben.

Für den GP vom Sonntag (ab 14:20 Uhr live auf SRF zwei) zeigte sich Verstappen nur verhalten optimistisch: «Ich werde alles geben. Aber wenn man mehr als drei Zehntel zurück ist, muss man realistisch bleiben.»

Enttäuschungen für Ferrari, Hamilton und Sauber

Eine Enttäuschung erlebte Ferrari. Charles Leclerc nimmt den GP in Zandvoort vom 6. Startplatz aus in Angriff, Carlos Sainz verpasste sogar das Qualifying-Finale und wurde 11. Die Scuderia droht in der Konstrukteurswertung den Anschluss an McLaren zu verlieren.

Einen herben Rückschlag erlebte auch Lewis Hamilton im Mercedes. Der Sieger der GPs in Grossbritannien und Belgien musste sich mit Startplatz 12 bescheiden, weit hinter Teamkollege George Russell (4.).

Bereits nach der 1. Qualifikationsphase Schluss war für die Sauber-Piloten. Valtteri Bottas und Guanyu Zhou waren die langsamsten und starten am Sonntag von den Plätzen 18 und 19.

Sargeants heftiger Crash

Dass es nicht 19 und 20 sind, ist dem Forfait von Williams-Fahrer Logan Sargeant geschuldet. Der 23-jährige Amerikaner crashte am Vormittag im Abschlusstraining heftig. Er war auf nassem Gras ins Rutschen geraten und hatte die Kontrolle über seinen Boliden verloren.

Der Williams fing gar Feuer. Sargeant funkte eine kurze Entwarnung an die Box, ehe er hinaussprang. Ob der Rennstall sein Arbeitsgerät bis Sonntag herrichten kann, ist noch ungewiss.