Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

3. Max Verstappen (NED, Red Bull)

Lewis Hamilton hat es geschafft: Mit seinem 92. Erfolg ist er alleiniger Rekordsieger vor Michael Schumacher in der Formel 1. Kein Fahrer konnte mehr Rennen für sich entscheiden. Doch der Sieg beim GP Portugal war kein Selbstläufer.

In den Startrunden, geprägt von engen Duellen, vielen Überholmanövern und Positionswechseln, musste der 6-fache Weltmeister die Führung zuerst an Carlos Sainz abgeben. Dieser konnte sich allerdings nicht lange an der Spitze halten, zu stark war Valtteri Bottas im Mercedes.

In der 20. Runde war es dann soweit: Auf der langen Geraden schnappte sich Hamilton seinen Teamkollegen Bottas, baute seinen Vorsprung anschliessend konstant aus und das Rennen nahm seine gewohnte Form an. Bis ins Ziel fuhr Hamilton eine Differenz von 25,5 Sekunden auf Bottas heraus. Hinter den Mercedes-Piloten sicherte sich Max Verstappen den 3. Rang.

Leclerc überrascht im Ferrari

Direkt hinter dem Podest platzierte sich Charles Leclerc. Der 23-Jährige Monegasse hatte bereits im Qualifying als 4. das Maximum aus seinem Boliden herausgeholt und bestätigte dies im Rennen. Schlechter lief es Sebastian Vettel. Der Deutsche – von Startplatz 15 gestartet – sicherte sich als 10. immerhin einen WM-Punkt.

Räikkönen verpasst Punkte knapp

Bei den vor allem zu Beginn nassen Bedingungen in Portugal trumpfte Routinier Kimi Räikkönen zunächst mit seinen weichen Reifen im Alfa Romeo auf. Der 41-jährige Finne war bis auf Rang 6 vorgefahren, verpasste die WM-Punkte als 11. aber denkbar knapp. Teamkollege Antonio Giovinazzi konnte als 15. nicht um die Punkte mitreden.

So geht es weiter

In einer Woche steht für den Formel-1-Zirkus ein Rennen in Italien auf dem Programm, genauer gesagt in der Emilia Romagna. Dort findet das 13. Rennen der «Königsklasse» statt. Es ist nach dem GP von Italien und dem GP Toskana bereits der 3. Aufenthalt der Formel 1 in dieser Saison in Italien.