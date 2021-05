Das Podest

1. Lewis Hamilton (Mercedes, GBR)

2. Max Verstappen (Red Bull, NED)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, FIN)

Lewis Hamilton fuhr in Portimao souverän seinen 97. GP-Sieg ein. In Runde 20 übernahm der Brite von Polesetter und Teamkollege Valtteri Bottas die Führung und verwaltete diese dank geschicktem Reifen-Management. Max Verstappen, sein erster Verfolger in der WM-Wertung, belegte Platz 2. Hamilton konnte der Niederländer jedoch nie ernsthaft gefährden. Dritter wurde der Finne Bottas, der nach einem Boxenstopp Verstappen vorbeiziehen lassen musste.

In der WM-Wertung baute Hamilton als Führender seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Verstappen auf acht Punkte aus. Im dritten Duell mit dem Niederländer in dieser Saison behielt Hamilton zum zweiten Mal nach seinem Sieg beim Auftakt in Bahrain die Oberhand. In Portugal hatte Hamilton bereits im Vorjahr triumphiert.

Ein Start zum Vergessen für Alfa Romeo

Für Alfa Romeo begann das Rennen denkbar schlecht. In der 2. Runde fuhr Kimi Räikkönen seinem Teamkollegen Antonio Giovinazzi ins Heck und musste mit einem kaputten Frontflügel aufgeben. Für die Bergung des defekten C41 wurde das Rennen durch den Safety-Car neutralisiert. Giovinazzi schlug sich danach achtbar. So überholte er in der Schlussphase beispielsweise Sebastian Vettel im Aston Martin. Am Ende resultierten mit Rang 12 jedoch keine Punkte. Der dritte Nuller der Saison wurde durch den FIA-Entscheid in Sachen GP Emilia Romagna (siehe Box) amtlich.

Räikkönen-Strafe bleibt bestehen Box aufklappen Box zuklappen Der Automobil-Weltverband FIA hat am Sonntag die Strafe für Kimi Räikkönen beim GP Emilia Romagna in Imola vor zwei Wochen bestätigt. Dem Finnen wurde nachträglich eine 30-Sekunden-Strafe wegen Fehlverhaltens vor dem Re-Start aufgebrummt. Statt Rang 9 hiess es am Ende nur Platz 13. Das Alfa Romeo Team, welches bei der FIA protestierte, akzeptierte am Sonntagabend den Entscheid.

So geht es weiter

Am nächsten Sonntag steht bereits der GP Spanien in Barcelona auf dem Programm.