Charles Leclerc muss die Führung kurz vor dem Ziel an Max Verstappen abgeben und wird 2. Alfa Romeo bleibt ohne Punkte.

Hochspannung zum Schluss: Verstappen triumphiert in Dschidda

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

3. Carlos Sainz (ESP, Ferrari)

Weltmeister Max Verstappen meldete sich beim 2. Saisonrennen der Formel 1 in Dschidda (KSA) eindrücklich zurück. Nach dem Out bei der Ouvertüre in Bahrain gewann der Niederländer den Grossen Preis von Saudi-Arabien vor den erneut stark fahrenden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Dabei war es Leclerc, der das Fahrerfeld ab der 16. Runde angeführt hatte und die Führung bis 8 Runden vor Schluss behaupten konnte. Verstappen schaffte es vorerst nicht, seinen Rückstand auf den Monegassen auf unter 1 Sekunde zu reduzieren – ein Überholmanöver mit geöffnetem Heckflügel musste noch warten.

Das Beste zum Schluss

Verstappen blieb allerdings hartnäckig und blies zu seinem ersten Angriff in diesem Rennen. Dabei konnte er im 3. Sektor der Strecke auf den leistungsstarken Red-Bull-Boliden zählen und Leclerc überholen. Was folgte war ein zäher Kampf um den Tagessieg, nach Runde 47 (von 50) war damit aber Schluss: Verstappen zog vorbei und liess sich den 1. Saisonerfolg nicht mehr nehmen. Leclerc überquerte die Ziellinie nur 0,549 Sekunden hinter seinem Kontrahenten.

01:10 Video Verstappen schnappt sich Leclerc und fährt zum Sieg Aus Sport-Clip vom 27.03.2022. abspielen

Seine gute Ausgangslage nicht vollends nutzen konnte Sergio Perez im 2. Red Bull. Am Samstag hatte sich der Mexikaner noch die Poleposition gesichert, im Rennen wurde er rund 3 Sekunden hinter Sainz Vierter.

Rang 10: Hamilton rettet sich vor Debakel

Für den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton hatte das Rennwochenende mit einem Schock im Qualifying begonnen. Von Position 15 aus gestartet, arbeitete sich der Brite zwischenzeitlich auf den 6. Rang. Folgenschwer war allerdings ein Boxenstopp zum Schluss einer «Virtual-Safety-Car-Phase» in der 41. Runde. So wurde Hamilton in der Endabrechnung Zehnter, womit er einen Punkt gewann – eine Enttäuschung für einen Fahrer seines Kalibers.

Albon für Kollision bestraft Box aufklappen Box zuklappen Alexander Albon (Williams) wurde von den Renn-Stewards für eine Kollision mit Lance Stroll (Aston Martin) in der 48. Runde bestraft. Albon, der danach mit einem Reifenschaden ausschied, wird in der Startaufstellung beim anstehenden GP von Melbourne um 3 Positionen zurückversetzt.



Alfa Romeo reist ohne Punkte ab

Nach dem überzeugenden Saisonstart verpassten es Valtteri Bottas (FIN) und Guanyu Zhou (CHN) im Alfa Romeo, erneut Punkte einzuheimsen. Bottas wurde in der 38. Runde ein technischer Defekt zum Verhängnis, sein Teamkollege kam als 11. ins Ziel und verpasste die Punkteränge knapp.

01:21 Video Wie verhext: Gleich mehrere Ausfälle in Runde 38 Aus Sport-Clip vom 27.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Das 3. Rennen der noch jungen Saison steigt in 2 Wochen: Zwischen dem 8. und 10. April steht der Grosse Preis von Australien auf dem Programm. Der Tross absolviert «Down Under» erstmals seit 2019 wieder ein Rennen.