Oscar Piastri gewinnt bereits zum dritten Mal in diesem Jahr und überholt damit Lando Norris in der WM-Wertung.

Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Max Verstappen (Ned/Red Bull)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Von der Pole Position gestartet, verteidigte Max Verstappen die Führung beim GP von Saudi-Arabien in der 1. Runde – aber nur, weil er in einer Kurve abkürzte. Oscar Piastri hatte den Titelverteidiger beim Start bedrängt und den Niederländer auch überholt. Die Rennleitung schaute sich die Szene an und brummte Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe auf.

Durch die später abgesessene Strafe übernahm Piastri die Führung und liess sich diese auch bis zum Ende nicht mehr nehmen. Wirklich nahe kam Verstappen dem Australier aber nie. Ziemlich ungefährdet fuhr der 24-Jährige seinen bereits dritten Saisonsieg ein. Verstappen sicherte sich Rang 2, Charles Leclerc im Ferrari komplettierte das Podest.

Norris fällt zurück

Dank seinem Sieg übernimmt Piastri auch zum ersten Mal in seiner Karriere die Führung in der WM-Wertung. Während auf der einen Seite der McLaren-Garage ausgelassen gefeiert werden durfte, war Norris der Verlierer des Tages. Nach seinem Unfall im Qualifying ging er nur von Rang 10 in den fünften Grand Prix des Jahres. Das Podium blieb ihm trotz einer ordentlichen Vorstellung verwehrt: Für ihn reichte es nur zu Rang 4, weshalb er im Gesamtklassement zwischen Piastri und Titelverteidiger Verstappen rutschte.

Auch bei Red Bull wird man mit dem Rennen in Dschidda nicht vollends zufrieden sein. Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda und Pierre Gasly (Alpine) krachten bereits in der Startrunde ineinander und konnten nicht mehr weiterfahren. Nach dem frühen Safety-Car vergingen die weiteren Runden ohne gröbere Zwischenfälle.

Keine Punkte für Sauber

Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto klassierten sich ausserhalb der Punkte. Von den Positionen 18 und 20 losgefahren, waren die beiden Sauber-Piloten kaum einmal in der Nähe der Punkteränge. Am Ende wurde Hülkenberg 15. und Bortoleto 18. Weil auch Alpine keine Punkte holte, bleiben die beiden Teams punktgleich am Ende der Konstrukteurswertung.

So geht es weiter

Nun folgt ein Wochenende ohne Formel-1-Rennen. Weiter geht's in der Königsklasse des Motorsports dann am 2./3./4. Mai. In Miami steht neben dem GP wieder ein Sprintrennen auf dem Programm. Qualifyings und Rennen gibt's wie gewohnt live bei SRF.

