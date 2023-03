Das Podest

1. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. George Russell (GBR, Mercedes)

Der Rennverlauf

Pole-Setter Perez verlor seine Führung schon vor der 1. Kurve an Blitzstarter Alonso. An gleicher Stelle 3 Runden später schnappte sich der Mexikaner die Top-Position wieder und gab sie bis zuletzt nicht mehr ab. «Wir werden weiter hart pushen, das Wichtigste ist, dass wir das schnellste Auto hatten, das freut mich besonders», so der 33-Jährige. Seine einzige mögliche Konkurrenz, Teamkollege Verstappen, hatte nach seinem technischen Defekt im Qualifying von Position 15 aus starten müssen.

Die Aufholjagd

Verstappen schaffte es trotz grosser Aufholjagd «nur» auf Rang 2. Dabei profitierte er von einer Safety-Car-Phase nach einem technischen Problem bei Lance Stroll (Aston Martin). Weil sich der Weltmeister noch den Zusatzpunkt für die schnellste Runde schnappte, bleibt er WM-Leader, einen Punkt vor Perez. Er räumte ein, dass «es heute nicht so leicht war, aber ich hab mir einen nach dem anderen geschnappt und bin dann in den Rhythmus gekommen», meinte der Niederländer.

Der doppelte Tor des Tages

Alonso überzeugte zwar mit einem Blitzstart, dummerweise hatte der Aston-Martin-Pilot seinen Boliden nicht korrekt in die Grid-Markierung eingeparkt – eine unerklärliche Fehlleistung des 41-jährigen Routiniers. Er wurde mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt.

00:48 Video Alonso verpatzt Grid-Einreihung Aus Sport-Clip vom 19.03.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Weil er diese an der Box unkorrekt absass (sein Team setzte den Wagenheber zum Reifenwechsel zu früh an), bestrafte ihn die Formel 1 nach dem Rennen mit einer weiteren 10-Sekunden-Strafe. Damit verlor er seinen kurz zuvor noch begeistert gefeierten Podestplatz an Mercedes-Pilot George Russell.

Das Alfa-Romeo-Team

Guanyu Zhou (13.) und Valtteri Bottas (18.) hatten nichts mit dem Kampf um die WM-Punkte zu tun. Damit bleibt der Hinwiler Rennstall auf seinen 4 Punkten aus dem Auftakt-GP in Bahrain sitzen.

So geht es weiter

Die Formel 1 reist auf den 5. Kontinent weiter. Am 2. April findet in Melbourne der GP Australien statt.