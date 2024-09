Das Podest

1. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:40:52,571 Stunden

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) +20,945 Sekunden

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren) + 41,823 Sekunden

Nach dem GP Miami und dem GP der Niederlande hat Lando Norris zum 3. Mal in dieser Saison und zum 3. Mal in seiner Karriere ein Formel-1-Rennen gewonnen. Der Brite setzte sich in einem erstaunlich ereignisarmen Nacht-GP in Singapur souverän durch.

Von der Pole Position gestartet, kam Norris am Start gut weg und verteidigte Platz 1 in der 1. Kurve. In der Folge setzte sich der 24-Jährige aus Bristol Sekunde um Sekunde von seinen Verfolgern ab. Hinter ihm kam Max Verstappen im Red Bull als Zweiter ins Ziel. Damit schmolz die Reserve des Niederländers auf Norris in der WM-Wertung von 59 auf 52 Punkte.

00:26 Video Norris bringt den Sieg in Singapur ins Ziel Aus Sport-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Auf dem 3. Rang gab es im Vergleich zum Qualifying vom Samstag hingegen eine Veränderung: Oscar Piastri, der Sieger des letzten Rennens in Aserbaidschan, zeigte im McLaren einen starken GP, machte gegenüber dem Samstag zwei Positionen gut und schnappte sich so den letzten Platz auf dem Podium. In die andere Richtung ging es für Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister und Qualifying-Dritte musste sich im Mercedes mit dem 6. Schlussrang begnügen.

Norris setzt seinen Boliden fast in den Reifenstapel

In der 32. Runde war der Start-Ziel-Sieg von Norris doch noch kurzzeitig in Gefahr geraten. Alleine in Führung liegend verbremste sich der Leader vor einer Rechtskurve und steuerte auf den Reifenstapel zu. Norris konnte das Steuer gerade noch so herumreissen und verhinderte um Zentimeter die Berührung mit den Reifen. In der 48. Runde leistete sich Norris erneut eine Unkonzentriertheit – auch diese blieb ohne Folgen für ihn.

00:29 Video Norris setzt seinen Boliden fast in den Reifenstapel Aus Sport-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Ein Novum: keine Safety-Car in Singapur

Der enge Stadtkurs in Singapur war in der Vergangenheit prädestiniert für Un- und Zwischenfälle. Nie, seit der GP 2008 in den F1-Kalender aufgenommen worden war, ging ein Rennen ohne Safety-Car-Phase über die Bühne. Spätestens in Runde 36 musste jeweils das Safety-Car auf die Strecke. Nicht so 2024: Alle 62 Runden konnten ohne Zwischenfälle absolviert werden. Die einzigen Ausfälle betrafen Alexander Albon im Williams in der 16. Runde (Technik) sowie Kevin Magnussen im Haas in der 58. Runde (Technik).

Sauber weit zurück

Nach den letzten beiden Plätzen im Qualifying vom Samstag konnte man von den beiden Sauber-Piloten im Rennen keine Wunderdinge erwarten. Sowohl Valtteri Bottas (19. im Qualifying) als auch Guanyu Zhou (20.) drehten denn ihre Runden auch im hintersten Teil des Feldes, konnten jedoch ein paar Positionen gutmachen. Am Ende resultierten für Zhou Rang 15 und für Bottas Rang 16.

So geht es weiter

Erst in einem knappen Monat geht es mit dem nächsten Grand Prix weiter. Vom 18. bis 20. Oktober gastiert der F1-Zirkus in Austin. Im US-Bundesstaat Texas steht am Samstag ein Sprintrennen auf dem Programm, am Sonntag wird der GP gefahren.